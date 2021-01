Česko neuvažuje podle Blatného o nákupu vakcíny mimo smlouvy EU

Praha - Česko podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) neuvažuje o nákupu vakcíny proti novému koronaviru mimo společné smlouvy Evropské unie. Žádná jiná vakcína kromě látek od firem Pfizer/BioNTech a Moderna zatím podle něj není pro EU schválena. Pokud by byla, bylo by možné uvažovat i o její distribuci v ČR. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes Českému rozhlasu (ČRo) naopak řekl, že Česko bude uvažovat o nákupu vakcíny mimo EU.

"Znovu zopakuji svoje stanovisko, že jsme jedním z evropských států, který ctí dohody a smlouvy, které jsou uvnitř Evropské unie platné. Nemám nic proti žádné vakcíně, ať už je z Ruska, z Číny, z Indie, odkudkoliv, pakliže projde stejnými testy jako jakákoliv jiná v rámci evropské lékové agentury," uvedl ministr.

Prymula se pro ČRo vyjadřoval k dohodě Maďarska, které si samostatně objednalo ruskou vakcínu Sputnik V. "V podstatě EU řekla v tom posledním vyjádření, že to, co udělalo Maďarsko, není protiprávní. To znamená že i ČR bude uvažovat o tom, jak získat kvalitní vakcíny pro náš trh," řekl Prymula.

V Česku se dosud očkuje vakcínami dvou výrobců, kteří dosud prošli posouzením Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA). Od 27. prosince zdravotníci aplikují očkovací látku od firem Pfizer a BioNTech, její dodávky tvoří většinu ze 196.000 naočkovaných dávek. Vakcíny od firmy Moderny bylo druhý lednový týden dodáno 8400 dávek, další mají dorazit do konce tohoto týdne.

Pro celou Evropu jsou pro příští tři týdny sníženy dodávky očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech asi o pětinu. Podaří se ale očkovat dříve plánovaný počet lidí díky tomu, že výrobce i úřady povolili z jedné lahvičky získávat šest místo původně plánovaných pěti dávek. Některé kraje už avizovaly, že budou muset rušit už zarezervované termíny pro seniory nad 80 let, protože pro ně vakcínu nemají.