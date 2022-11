Česko není a nebylo v ohrožení, řekl Fiala k incidentu v Polsku

Praha - Česko není a nebylo v bezpečnostním ohrožení, řekl dnes po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS) v souvislosti s úterním dopadem rakety na polské území. Polsku, kde zahynuli dva lidé, premiér vyjádřil upřímnou soustrast. Výbuch na polském území podle předběžných zjištění NATO zřejmě způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany namířená proti ruské raketě. Prohlásil to dnes generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg po mimořádné schůzce velvyslanců členských zemí. Stejně jako on český premiér zdůraznil, že jde o důsledek ruské agrese.

Polsko kvůli incidentu podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nyní nepožádá Severoatlantickou alianci o konzultace podle čtvrtého článku smlouvy. Státy NATO podle ní dlouhodobě diskutují o dostatečnosti protiraketové a protivzdušné obrany, efektivní obrana má ale i další složky.

"Důležité je přesně vyhodnotit, co se stalo, a potom přijmout příslušná opatření. K tomu jsou státy NATO připraveny," uvedl Fiala k dalším krokům aliance. Ruská agrese se podle něho stupňuje. Zdůraznil, že incident by se nestal bez barbarského bombardování ukrajinských civilních cílů ze strany Ruska a obecně ruské agrese na Ukrajině

Raketu, která v úterý zasáhla obec Przewodów na východě Polska poblíž ukrajinských hranic a vyžádala si dvě oběti, patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana, řekl dnes i polský prezident Andrzej Duda. Podle něj nic nenasvědčuje tomu, že šlo o úmyslný útok. Pravděpodobně se tak jednalo o nehodu. Fiala zopakoval, že Česko je spojencem Polska a je s ním v kontaktu.

Ukrajina se v úterý stala terčem masivních ruských útoků cílících na její energetickou infrastrukturu. Podle Kyjeva šlo o nejrozsáhlejší ruské údery od začátku války letos v únoru.

Nejdůležitější je zachovat klid, počkat na další informace a vyhodnotit fakta, uvedl na twitteru české armády náčelník generálního štábu Karel Řehka k dopadu rakety ruské výroby v Polsku. Armáda je podle něj připravená podpořit jakoukoli akci dohodnutou v Severoatlantické alianci, jejíž je ČR i Polsko členem.

"V tuto chvíli je jisté, že na území Polska došlo k explozi zaviněné dopadem nějakého typu munice. V současné situaci je nejdůležitější zachovat klid, počkat na další informace a pečlivě vyhodnotit fakta," uvedl Řehka. Armáda se podle něj přesně těmto věcem věnuje.

Další komentáře Řehka považuje za předčasné, uvedl. "Území Polska je územím NATO. Je tudíž i naším územím a jsme proto připraveni podpořit jakoukoli akci, na které se v alianci dohodneme," dodal.

Šedivý: Po výbuchu v Polsku by se měla posílit obrana států na východě NATO

V návaznosti na výbuch v Polsku by se měla ještě posílit protiraketová a protiletecká obrana států hraničících s Ukrajinou a Ruskem. ČTK to dnes řekl bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, podle kterého to bude jedním z výsledků konzultací uvnitř Severoatlantické aliance (NATO).

"Musíme počkat, až polští experti udělají závěry, ale už dnes je zřejmé, že se pravděpodobně jednalo o raketu protileteckého systému S-300," řekl Šedivý. Výsledky konzultací NATO by podle něj měly směřovat k tomu, že se ještě posílí protiraketová a protiletecká obrana států hraničících s teritoriem války, tedy s Ukrajinou a Ruskem.

"To si myslím, že je zcela zřejmé, protože to, co se stalo včera (v úterý), ukazuje to, že se situace může opakovat a že naše protivzdušná obrana pořád není úplně dobře připravena," míní Šedivý.

Druhým závěrem bude podle něj potřeba výměny validních informací. "Myslím, že to je i otázka diskuse s ukrajinským vedením. Byť tam komunikace samozřejmě probíhá, ale přeci jenom by měla být poněkud lépe komunikována," dodal.

Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace či bezpečnostní politiku, dnes ČTK řekl, že by se podle něj alianční protivzdušná obrana měla vysunout na západní Ukrajinu a celou západní Ukrajinu až po Kyjev přikrýt.

Šedivý s tím nesouhlasí. "Nesmíme dopustit to, aby se konflikt přesunul mimo území Ukrajiny, ale zároveň sami nesmíme dát záminku pro to, aby se takový krok provedl ze strany Ruska," uvedl. Hranice členských států NATO by podle něj tímto způsobem neměly být překročeny.

Lipavský hovořil s polským protějškem, Česko podporuje prošetření výbuchu