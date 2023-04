Česko nechystá zákaz dovozu ukrajinského obilí

Praha/Bratislava - Česko zatím nechystá zákaz dovozu obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny. Oznámil to dnes v tiskové zprávě ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Zákazy, které zavedly v posledních dnech Polsko, Maďarsko a Slovensko, jsou podle něj v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie i Světové obchodní organizace (WTO). Země, které zákazy zavedly, opatření zdůvodňují potřebou ochrany domácích zemědělců před dovozem levných komodit i ochranou zdraví spotřebitelů.

"V průběhu víkendu jsem téma dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny řešil přímo s (evropským) komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským. Ptal jsem se ho, jaká bude reakce Evropské komise na oznámený zákaz dovozu ze strany Polska a Maďarska. Jednoznačně mi potvrdil, že podobná jednostranná opatření jsou nepřijatelná," sdělil Nekula. Téma dovozu z Ukrajiny bude zařazeno na jednání ministrů zemědělství EU 25. dubna.

Ukrajinské obilí se po začátku ruské invaze na Ukrajinu kvůli zablokovaným přístavům začalo převážet pozemní cestou přes Polsko a další země. Dostalo se tak na trhy těchto tranzitních zemí, ačkoli původně mělo směřovat do Afriky a na Blízký východ. Po protestech polských zemědělců, že nemohou tomuto levnému dovozu cenově konkurovat, oznámila polská vláda v sobotu, že zakázala dovoz obilí a dalších potravin z Ukrajiny. Oznámení stejných zákazů následovalo v neděli v Maďarsku a dnes na Slovensku.

Premiér Petr Fiala (ODS) novinářům v Manile při své cestě po Asii řekl, že v Česku není problém tak intenzivní, protože obilí končí v zemích, které mají hranici s Ukrajinou. "Tyto státy se rozhodly přijmout opatření mimo jiné proto, že u nich to významně snižuje ceny a způsobuje to konkurenci jejich zemědělcům," uvedl. V Česku taková situace zatím nenastala. "My děláme naopak kroky k tomu, abychom snížili ceny potravin a dosáhli lepších cenových podmínek pro naše občany," dodal.

Zákaz na Slovensku tamní úřady odůvodňují také ochranou zdraví spotřebitelů. V části obilí dovezeného z Ukrajiny totiž testy potvrdily výskyt pesticidu, který není v EU povolen. Slovensko proto už před zastavením dovozu zakázalo zpracovávání již naskladněného ukrajinského obilí.

Česko kvůli možnému výskytu pesticidů zpřísnilo kontroly tranzitu zemědělských komodit. Testy zatím neodhalily žádný závadný vzorek, uvedlo dnes ministerstvo zemědělství. "Ochrana zdraví českých občanů je pro mě absolutní priorita, proto v intenzivních kontrolách budeme nadále pokračovat a v případě pozitivního nálezu budeme likvidovat celé zásilky," sdělil ministr Nekula.

Státy EU by podle něj měly, co nejvíce přispět k vývozu ukrajinské zemědělské produkce do zemí mimo unii. "Jednostranné zákazy jednotlivých zemí ale nic nevyřeší. Musíme najít shodu v celé EU na pravidlech, za jakých bude probíhat tranzit zemědělských komodit z Ukrajiny do evropských přístavů, a aby z nich produkce dále směřovala do zemí mimo EU, které jsou na ukrajinské produkci závislé," uvedl Nekula.

S ostatními unijními ministry zemědělství a Evropskou komisí chce proto řešit také podobu fungování koridorů solidarity, tzv. Solidarity Lanes.

Slovenská vláda zakázala dovoz vybraných zemědělských produktů z Ukrajiny Slovenská vláda dnes schválila návrh časově neomezeného zákazu dovozu vybraných zemědělských produktů a potravin z Ukrajiny, tranzit tohoto zboží přes Slovensko zůstane povolen. Opatření, které vstoupí v platnost v úterý, se bude vztahovat například na obilí a olejniny, řekl novinářům šéf slovenské veterinární a potravinové správy Jozef Bíreš. K podobnému zákazu už přistoupily Maďarsko a Polsko ve snaze ochránit domácí zemědělce před dovozem například levné ukrajinské pšenice. Česko podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly zatím nechystá zákaz dovozu obilí a dalších zemědělských komodit z Ukrajiny; ministerstvo o víkendu uvedlo, že kvůli zvýšené přepravě obilovin z Ukrajiny přes EU bude Česko pokračovat v jejich intenzivních kontrolách. Kabinet slovenského premiéra Eduarda Hegera neschvaloval seznam výrobků, jejichž dovoz bude zakázán. Například ministrovi zemědělství ale uložil, aby oznámil, kterých výrobků se restrikce dotknou. Materiál ministerstva zemědělství, který projednala vláda, počítá s tím, že opatření se bude vztahovat nejen na obilí a olejnatá semena, ale také například na kukuřici, ovoce, zeleninu, cukr, med a včelí produkty. "Jde o opatření na ochranu slovenského agropotravinářského sektoru a ochranu zdraví spotřebitelů. Na rozdíl od Polska jsme nezakázali tranzit," řekl novinářům o rozhodnutí vlády ministr zemědělství Samuel Vlčan. Seznam produktů, na které se bude vztahovat slovenský zákaz dovozu, bude moci průběžně měnit ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem hospodářství. Vlčan řekl, že Bratislava už dříve navrhla, aby Evropská komise zřídila finanční nástroj na výkup obilí přímo na Ukrajině a jeho prodej mimo EU. Slovenská zemědělská a potravinářská komora rozhodnutí vlády uvítala. "Momentálně se nacházíme v tak mimořádně závažné situaci, že bez zavedení takovéto formy restrikce bychom způsobovali ztráty slovenským pěstitelům s dopadem na stabilitu trhů a snižování konkurenceschopnosti našich firem," napsal v tiskovém prohlášení předseda komory Emil Macho. Podle komory rozhodnutí vlády umožní slovenských farmářům prodat obilí ještě z loňské sklizně, aniž by museli cenově konkurovat levné produkci z Ukrajiny. Minulý týden Slovensko zakázalo zpracovávat už uskladněné ukrajinské obilí; toto zboží a z něj vyrobená mouka nesmí ani na trh. Bratislava tak učinila poté, co v dovezeném ukrajinském obilí testy potvrdily výskyt pesticidu, který podle ministerstva zemědělství není v EU povolen a který má negativní vliv na lidské zdraví. Už dříve začalo Slovensko plošně kontrolovat obilí z Ukrajiny, které je určeno na slovenský trh nebo k tranzitu přes jeho území do jiných států. Evropská komise o víkendu v reakci na polské a maďarské rozhodnutí zakázat dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny uvedla, že jednostranné kroky týkající se obchodu podnikané jednotlivými členskými státy Evropské unie jsou nepřijatelné. Levná ukrajinská pšenice se dostala na trhy středoevropských zemí, když Kyjev po blokádě svých černomořských přístavů v souvislosti s ruskou invazí z konce loňského února začal při vývozu obilí využívat alternativní trasy. Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilí.