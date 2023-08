Česko nabídne na summitu v Džiddě pomoc v naplňování ukrajinského mírového plánu

Praha - Náměstek ministra zahraničí Jan Marian (STAN) za Česko nabídne na summitu v saúdskoarabské Džiddě o Ukrajině pomoc v naplňování mírového plánu zejména v oblasti jaderné bezpečnosti a stíhání válečných zločinů Ruska. Uvedl to dnes ve vyjádření, které má ČTK k dispozici. Do Saúdské Arábie odletí dnes.

V Džiddě se o víkendu sejdou diplomaté, experti a poradci hlav států, aby projednali desetibodový mírový plán pro Ukrajinu prezidenta Volodymyra Zelenského a dohodli se na termínu, místu konání a agendě mírového summitu, napsala ve čtvrtek agentura Interfax-Ukrajina s odkazem na zástupce ukrajinské prezidentské kanceláře.

"O míru a jeho podmínkách musí rozhodnout Ukrajina. Češi mají historickou zkušenost s jednáním o nás bez nás a nucenými územními ústupky. Ukrajina usiluje o zapojení důležitých světových hráčů. Pro nás jde o další možnost mluvit se zeměmi globálního Jihu," poznamenal Marian.

Za Česko nabídne pomoc v naplňování mírového plánu zejména v oblasti jaderné bezpečnosti a stíhání ruských válečných zločinů. Summitu se zúčastní osobně, plánuje také neformální jednání s dalšími delegacemi na okraj konference.

"Česko stojí za Ukrajinou. Podporujeme mír za podmínek, které si určí ukrajinská strana, včetně územní celistvosti Ukrajiny v mezinárodně uznaných hranicích," uvedl náměstek. Zastoupení Česka považuje za důležité vzhledem k dlouhodobé a silné podpoře Ukrajiny a roli, kterou Česko podle něj hraje i s ohledem na loňské předsednictví v Radě EU. "Je to důkaz silného postavení naší země na mezinárodním poli. Jednání bude neveřejné, což nám umožní otevřenou výměnu názorů," dodal Marian.

O nacházejícím jednání v Džiddě koncem července s odvoláním na diplomaty jako první informoval list The Wall Street Journal. V Saúdské Arábii se podle něj sejdou zástupci až 30 západních a klíčových rozvojových zemí. Rusko pozváno není. List The Guardian s odvoláním na osoby zapojené do plánování nadcházejícího setkání píše, že cílem akce je zejména přesvědčit neutrální země, jako jsou Brazílie a Indie, aby k ruské agresi vůči Ukrajině zaujaly jasné stanovisko.

Jednání svolala Ukrajina a doufá, že místo konání by mohlo přilákat čínskou účast. Zda Peking vyšle zástupce, ale není v tuto chvíli jasné. Očekává se účast amerického poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana. Pokud na místo dorazí osobně, navštíví Džiddu již podruhé za deset dní.