Česko na MSV poprvé vystupuje pod značkou Země pro budoucnost

Brno - Pod společnou značkou "Česká republika: Země pro budoucnost" vystupuje letos poprvé na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně 13 státních organizací. Společnou expozici dnes v pavilonu Z otevřeli premiér Andrej Babiš (ANO) a šest ministrů.

"Konečně po 26 letech tady vystupujeme jednotně, 13 státních institucí pod jednou střechou. Ministr průmyslu Karel Havlíček je otcem loga Czech Republic: The Country For The Future a já jsem přesvědčen, že to, co ten slogan říká, je úplná pravda. A my bychom přesně tenhle vzkaz měli vozit všichni společně do zahraničí," řekl na tiskové konferenci Babiš.

Stejným směrem se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) budou ubírat i zastoupení České republiky v zahraničí. "Chceme, aby naše ambasády, naši ekonomičtí diplomaté a státní agentury v zahraničí spolupracovali, a pokud to je možné, sdíleli kanceláře. Chceme, aby ve všech lokalitách, kde to bude možné, bylo takovéto jednotné zastoupení do roku 2021. Heslo Country for the Future se stane vlajkovou lodí České republiky po celém světě," uvedl Petříček.

Video: Zahájení veletrhu v Brně a odhalení sochy TGM

07.10.2019, 20:00, autor: Václav Šálek, Veronika Skálová, zdroj: ČTK/Video

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček (za ANO) zase zdůraznil, že sloučení třinácti expozic do jediné znamená úsporu. "Míříme do budoucnosti a tímto heslem chceme ukázat, že jsme zemí s výbornými univerzitami, zemí orientovanou na vědu a výzkum a zemí otevřenou inovacím," řekl. Upozornil na to, že i to je důvod, proč se Česká republika letos stala partnerskou zemí MSV.

Společná expozice v pavilonu Z spojuje česká ministerstva průmyslu a obchodu, obrany i zahraničí, stejně jako například Agenturu pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade nebo Českou exportní banku.