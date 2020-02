Česko může uzavřít města, MZV varuje před cestou do severní Itálie

Ilustrační foto - Vlak stojící ve stanici Brenner poté, co rakouské úřady v neděli večer přerušily železniční spojení s Itálií přes Brennerský průsmyk. Stalo se tak kvůli podezření na koronavirus u dvou cestujících ve vlaku z Benátek do Mnichova.

Praha - Ministerstvo zahraničí (MZV) doporučuje českým občanům, aby se vyhnuli regionům v severní Itálii, kde se objevila ohniska nákazy koronavirem. V dnes zveřejněném doporučení také upozornilo, že se návštěvníci oblasti mohou v případě nepříznivého vývoje dostat do dvoutýdenní karantény. Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal již čtyři oběti. Na severu země se nakazilo již celkem 149 lidí. České zákony umožňují uzavřít po případném výskytu nového typu koronaviru města či obce podobně jako v severní Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda, řekl na dotaz ČTK ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministerstvo připomíná, že italská vláda kvůli koronaviru rozhodla o izolaci deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku. Místa nelze navštěvovat ani je opustit, v případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty.

"MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli," uvedlo ministerstvo. Upozornilo také na to, že další vývoj v oblasti může mít vliv i na cestování do nezasažených obcí v této části Itálie. "Doporučujeme proto před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit silniční a vlakovou dopravu," uvedlo.

Ministerstvo také upozorňuje na nutnost dodržování základních hygienických pravidel, jako často a důkladně si mýt ruce, nedotýkat se obličeje a vyhýbat se místům s větší koncentrací osob. "V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení," uvedlo ministerstvo.

Epidemie koronaviru propukla v Číně, Itálie je nejvíc zasaženou evropskou zemí. Vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji, lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Přísný režim se týká asi 50.000 lidí.

Ministr: České zákony umožňují kvůli koronaviru uzavřít města

České zákony umožňují uzavřít po případném výskytu nového typu koronaviru města či obce podobně jako v severní Itálii. Spolupracovala by na tom policie nebo armáda, řekl na dotaz ČTK ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nový typ koronaviru si v Itálii vyžádal již čtyři oběti, italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst a obcí, kde se epidemie šíří nejrychleji. Týká se to asi 50.000 lidí.

V Česku je zhruba 1000 infekčních lůžek, které by bylo možné využít pro léčení případných nakažených novým koronavirem, řekl Vojtěch. Podle ministra by bylo možné vytvořit v případě potřeby stovky až nízké tisíce dalších.

Kvůli situaci ve čtvrtek v Praze zasedne Ústřední epidemiologická komise. "Situace v Itálii je do značné míry znepokojující. Zaznamenali tam už čtyři úmrtí, byli to pacienti staršího věku nebo měli přidružená onemocnění," řekl ministr. Dnes bude mít telekonferenci se zástupci dalších evropských států a budou chtít od italských zástupců podrobnější informace.

Podle náměstka ministra Romana Prymuly do Itálie jezdí hodně Čechů lyžovat, proto je situace závažnější, než když byl dosud virus většinou omezený na Čínu. "Budeme se muset připravit i na nějaké krizové situace, pokud by infekce byla zavlečena do České republiky," dodal. Problematické podle něj je, že se ukazuje, že velká část nakažených nemá žádné příznaky. Zřejmě podle něj bude třeba evidovat jedince, kteří v rizikových oblastech Lombardie, ale třeba také Benátek, pobývali. Ministerstvo zahraničních věcí vydalo doporučení do míst nákazy necestovat.

"Rizikem není jen nákaza, ale také to, že by byla oblast uzavřená, lidé by museli v Itálii zůstat v karanténě a dva týdny by se nedostali domů," uvedl Prymula. V Itálii podle něj v současné době hrozí za opuštění nařízené izolace až tři měsíce vězení.

Pokud by se nákaza u některého z Čechů potvrdila, byl by podle náměstka převezen do pražské Nemocnice Na Bulovce. Pokud by její kapacity nestačily, připravila by se k použití speciální vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku s 80 běžnými lůžky a 20 lůžky intenzivní péče.

Kroky v případě epidemie v Česku upravuje podle ministra Pandemický plán ČR a krizový zákon. "Mapovali jsme, která další zařízení bychom mohli dál využít," dodal Vojtěch.