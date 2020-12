Česko možná už v pátek bude znát termín konce využívání uhlí

Praha - Česko možná už tento pátek dopoledne bude znát termín konce využívání uhlí. Takzvaná uhelná komise by na svém on-line zasedání měla odsouhlasit scénář, který následně do konce roku schválí vláda. To, že v pátek doporučení padne, očekává jeden z předsedů komise, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Řekl to dnes novinářům. Někteří další členové komise však v posledních dnech uvedli, že je možné, že rozhodnutí zatím nepadne. Termínem pro konec uhlí v ČR, který bude komisí nejpravděpodobněji doporučen, zůstává podle informací ČTK rok 2038.

Druhý z předsedů komise, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), již dříve uvedl, že uhelná komise pracuje se scénáři konce využívání uhlí v Česku v letech 2033, 2038 a 2043. Letos v říjnu Havlíček řekl Hospodářským novinám, že nejvíce reálný je rok 2038, podotkl ale, že definitivní rozhodnutí zatím nepadlo. Brabec dnes uvedl, že zvažuje podporu let 2033 a 2038, což považuje za nejzazší termín. Zvolené datum má být možné po několika letech případně revidovat, a to především v případě, že situace na trhu způsobí rychlejší přirozený ústup od tohoto zdroje, shodují se zdroje ČTK obeznámené s jednáními komise.

Brzký odklon od uhlí v Česku požadují ekologické organizace. Prosazují ukončení provozu uhelných elektráren do roku 2030 a vyšší využití obnovitelných zdrojů, za nejzazší kompromis považují konec uhlí v roce 2033. Podobně se ve své výzvě Brabcovi vyjádřilo také pět bývalých ministrů životního prostředí.

Pro rychlý konec uhlí se v minulých týdnech vyjádřila také takzvaná stínová uhelná komise. Neformální skupina vědců, odborníků a občanů z dotčených regionů v listopadu uvedla, že pro dodržení Pařížské dohody je nutné ukončit výrobu elektřiny z uhlí nejpozději v roce 2031. Co nejbližší konec uhlí žádají také aktivisté, který už od poloviny listopadu protestovali před ministerstvem životního prostředí a dnes se přesunuli na další místa v Praze. Do pátku zůstanou před úřadem vlády, ministerstvem průmyslu a sídlem ČEZ.

Útlum uhlí v delším časovém horizontu naopak pak podporují zástupci průmyslu nebo část akademiků. Upozorňují především na to, že za uhlí musí být dostupná náhrada. "Pro mě za mě, uhlí můžeme odstavit klidně zítra. Ale musíme za něj mít náhradu. Což v tuto chvíli nemáme," řekl ve středu ČTK František Hrdlička, profesor ČVUT v Praze a jeden ze členů uhelné komise za akademickou obec.

"Nacházíme se v situaci, kdy by jakékoli unáhlené odstavování stávajících zdrojů energie mohlo vést k fatálním důsledkům, mezi něž patří dramatické zvýšení cen či dokonce ohrožení spolehlivost dodávek. Žádný zodpovědný člen uhelné komise toto nemůže připustit. Naše životy jsou na spolehlivých dodávkách elektřiny i tepla až příliš závislé," uvedl tento týden spolek Realistická energie a ekologie, jehož členem je mimo jiné Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Česká uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Má 19 členů, mezi kterými jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Mimo jiné mezi ně patří generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička nebo vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský. Vedou ji Havlíček s Brabcem.

Z loňských dat Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) vyplývá, že uhelné elektrárny už nemá deset evropských států, další země jejich odstavení plánují nebo o něm uvažují. Podle IETA už uhelné zdroje z evropských států neprovozují Belgie, Estonsko, Island, Kypr, Litva, Lotyško, Lucembursko, Malta, Švýcarsko a Norsko. Dalších 12 států plánuje podle organizace odklon od uhlí v příštích letech - do 2022 Švédsko a Francie, do roku 2025 Irsko, Itálie, Rakousko a Británie, do roku 2029 Nizozemsko, do roku 2030 Dánsko, Finsko, Portugalsko a Španělsko a do roku také 2038 Německo. Polsko ukončí těžbu uhlí v roce 2049, dohodla se letos v září tamní vláda s odbory.