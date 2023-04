Česko má zájem o uzbecký uran a měď, řekl premiér Fiala v Taškentu

Taškent - Podobně jako Kazachstán by také Uzbekistán mohl pomoci České republice s posílením energetické bezpečnosti. Česko má zájem mimo jiné o uzbecký uran a měď, středoasijské zemi naopak může dodávat těžební zařízení. Na tiskové konferenci v Taškentu to českým novinářům řekl premiér Petr Fiala, který v Uzbekistánu ukončil svou desetidenní cestu po šesti asijských zemích.

Český premiér se v uzbecké metropoli sešel s předsedou uzbecké vlády Abdullou Aripovem, na programu měl i setkání s prezidentem Šavkatem Mirzijojevem. "Jednali jsme o podpoře našich firem tady v Uzbekistánu, ale také o dodávkách surovin. Uzbekistán má obrovské zásoby zlata, ale co je pro ČR důležitější, má také zásoby uranu a mědi, které je připraven dodávat pro Českou republiku. A my jako průmyslová země, která chce zvýšit energetickou bezpečnost a obecně rozšířit možnosti získávání surovin, máme zájem o spolupráci," řekl Fiala. "Naopak české firmy by mohly dodávat pokročilé technologie právě pro těžbu nerostů," dodal.

Česko se v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině snaží zbavit závislosti na dovozu surovin z Ruska. O možném dovozu uranu pro české jaderné elektrárny a také o dovozu ropu mluvil Fiala i v pondělí v Kazachstánu.

Významnou částí jednání premiéra Fialy v Uzbekistánu byla rovněž oblast dopravy, proto se také k delegaci dnes v Taškentu připojil český ministr dopravy Martin Kupka. Fiala na tiskové konferenci řekl, že společnost Škoda Transportation se v Uzbekistánu účastní tendru na 34 moderních vlaků. Kdyby uspěla, jednalo by se o největší zakázku, jakou kdy česká firma v této středoasijské zemi získala.

Společnost Zetor zase plánuje v Uzbekistánu zřídit výrobu traktorů. "České firmy by se také mohly podílet na dalších velkých zakázkách, například rozšíření vozového parku tramvají v Samarkandu, což jsou tramvaje, které byly původně také dodány z České republiky," prohlásil premiér. Uzbecký předseda vlády podle něj projevil velký zájem i o rozšíření prodeje letounů L410 společnosti Omnipol.