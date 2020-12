Česko má rozpočet na příští rok, ANO a ČSSD vyhověly komunistům

Praha - Česku už nehrozí rozpočtové provizorium, poslanci dnes schválili státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Pro rozpočet menšinové vlády ČSSD a ANO hlasovala i KSČM, která svoji podporu podmiňovala odebráním deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany. Sněmovna tento přesun v dílčím hlasování schválila. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda musela vybrat menší zlo, peníze armádě začátkem příštího roku vrátí. Prezident Miloš Zeman je připraven rozpočet podepsat, předpokládá ale, že bude novelizován v případě schválení daňového balíčku, oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Státní rozpočet počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. V dílčích hlasováních dnes poslanci přesunuli zhruba 13 miliard korun. Při hlasování o pozměňovacích návrzích přidali peníze na podporu živého umění, sociální služby, Horskou službu, hasičům a policii. Absolvovali víc než 130 hlasování.

Deset miliard, které sněmovní většina na návrh KSČM odebrala ministerstvu obrany, zamíří do vládní rozpočtové rezervy. O jejím použití podle zákona o rozpočtových pravidlech rozhoduje vláda a v rozsahu jí určeném i ministr financí. Předseda KSČM Vojtěch Filip připustil, že má obavu z toho, že vláda nevrátí peníze na řešení pandemické krize, ale do nákupu vojenské techniky. Argumentoval ale tím, že nákupy vojenské techniky se budou odehrávat v letech 2022 až 2026, a nikoli v příštím roce.

Nově stanovený rozpočet armády na příští rok 75,4 miliardy je nižší než rozpočet schválený na letošní rok a nenaplňuje zřejmě slib vlády z programového prohlášení, že bude vynakládat na obranu 1,4 procenta HDP. Babiš dnes řekl, že armáda o peníze nepřijde. Dostane je podle něj v jiné struktuře a v jiném čase. "Můžeme to garantovat, v lednu se to vrátí," uvedl Babiš. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) bude návrh na programu vlády 4. ledna. Za krátkou dobu, než budou peníze vráceny do rozpočtu obrany, se podle něj nechystají zásadní rozhodnutí. Přechodná doba proto neohrozí žádné vyzbrojovací projekty, dodal.

Vláda podle Babiše nemůže dělat jen to, co považuje za správné. "Musíme hledat kompromisy," dodal. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že jeho strana postup podpořila po slibu premiéra, že v lednu navrhne peníze armádě vrátit.

Ustoupení menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD požadavku komunistů kritizuje opozice. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky ohnul ústupkem hřbet nejen Babiš, ale i sociální demokraté. Rozpočet jako celek je podle opozice nehospodárný a nepoctivý. "Nevychází z makroekonomické prognózy, neodráží potřeby ČR, nezohledňuje náklady spojené s pandemií, není investiční. Jsou to nereálná čísla. Za pár týdnů či měsíců se bude muset předělat. Smutná vizitka vlády v těžkých časech. Dluh 320 miliard korun, který v rozpočtu připravila vláda, nelze zdůvodnit. Výdaje rostou, nejdou do investic, stát se zvětšuje, nešetří na sobě," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Přístup opozice k hlasování kritizovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), vystoupení politiků podle ní byla už předvolební kampaní. Podle ní rozpočet podpoří ekonomický růst, naopak rozpočtové provizorium by způsobilo škody i v případě, že by kabinet udělal maximum pro jejich minimalizaci, řekla.

Rozpočtové provizorium by nastalo od ledna, pokud by Sněmovna rozpočet neschválila. Stát by hospodařil podle letošního rozpočtu se schodkem 500 miliard. Schillerová před provizoriem varovala a ještě dnes v úvodu apelovala na poslance, aby provizorium nedopustili.

Podle ekonomů, které oslovila ČTK, je schválený rozpočet postaven na nerealistických očekáváních, a to především kvůli dopadům daňového balíčku. Většinou tak očekávají během roku novelu zákona o státním rozpočtu, která schodek zvýší.