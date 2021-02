Česko má podle Spolu možnost doobjednat některé vakcíny

Praha - Česko má podle poslanců opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09 možnost doobjednat očkovací dávky od firmy AstraZeneca. Strany dnes ve Sněmovně vyzvaly vládu, aby se společností o dodávkách jednala. Podle poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) jde například o dávky, které odmítly státy mimo Evropskou unii. Opoziční strany podle předsedy poslanců TOP 09 Vlastimila Válka v minulých dnech ověřily, že firma AstraZeneca je schopná vakcíny dodat a v posledních dnech to Česku nabízela.

Válek uvedl, že Evropská unie objednala určitý objem dávek, ne všechny země ale využily svůj podíl v maximální míře. Cyklicky by se měly objevovat nabídky na dokoupení volných vakcín, které lze legálně pořídit a jsou už dostupné na trhu. Česko podle něj v očkování spoléhá především na 12 milionů dávek od firmy Pfizer/BioNTech a v případě vakcíny AstraZeneca svou unijní kvótu nevyčerpalo.

Kaňkovský uvedl, že s firmami musí jednat vláda. Jiné země podle poslanců nabídek využívají. Na dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) podle Kaňkovského zaznělo, že v úterý se vládě ozvala AstraZeneca s tím, že je ochotná o dodávce vyjednávat. Vládu vyzval, aby jednala a nabídku využila.

Česko má od firmy AstraZeneca objednány tři miliony dávek vakcíny. Tento měsíc by jich měla firma dodat 130.000. "My si jich můžeme objednat podstatně více až do určitého limitu. Zjistili jsme, že je tam obrovská rezerva," uvedl Válek. Podobná možnost by podle něj mohla být i u dalších firem, které ještě nemají schválení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). "Je to daleko lepší cesta než experiment s (ruskou) vakcínou Sputnik V," uvedl.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka dnes ve Sněmovně vybídl nepřítomného premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se k nabídce od firmy AstraZeneca vyjádřil. "My dneska, představitelé opozičních stran, zkoušíme jednat s těmito firmami a jsme připraveni za naše peníze na volební kampaň ty vakcíny případně koupit, pokud budou k mání," uvedl.