Česko má pět nakažených koronavirem, mají mírné příznaky

Praha - Česko má pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Zatím poslední je žena z Ekvádoru, která doprovázela Američanku, u níž se nákaza potvrdila už v neděli. Onemocnění u Ekvádorky ukázal až opakovaný test. Všichni nakažení mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha mírné příznaky. Na výsledky testů čeká v Česku momentálně víc než 40 lidí. Omezení provozu či návštěv a zvýšená hygienická opatření hlásí další nemocnice, školy, firmy, úřady či dopravní podniky po celé zemi.

Česko už navázalo kontakt s americkou firmou Gilead vyvíjející lék proti nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Pokud by se objevil pacient s vážným průběhem, dodá experimentální lék do ČR, řekl po dnešním jednání se zástupci nemocnic v pražském Motole náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Na COVID-19 zatím neexistuje žádný lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost.

První tři případy byly v Česku oznámeny v neděli, všichni nakažení pobývali v rizikových oblastech na severu Itálie. Šlo o americkou studentku z Milána, profesora, který se účastnil odborné konference v Udine, a muže z Děčína, který byl s rodinou na lyžích v Benátsku. Dalším případem je třiapadesátiletá žena zatím hospitalizovaná v Ústí nad Labem, která byla na dovolené ve stejném hotelu jako muž z Děčína. Posledním případem je žena z Ekvádoru, která byla od soboty v izolaci. Čtyři z nakažených jsou hospitalizováni na Bulovce, pátá žena bude zřejmě z ústecké Masarykovy nemocnice také převezena do Prahy.

Pražští hygienici zatím zjistili u turistek nakažených novým typem koronaviru 23 kontaktů, další prověřují v Brně. U nakaženého pedagoga České zemědělské univerzity v Praze jich bylo 45, především ve škole.

Celkem bylo v ČR testováno 236 lidí, uvedl ráno ministr. Není podle něj možné testovat lidi jen preventivně. Prymula později řekl, že testovat na koronavirus bude možné denně až 600 vzorků, kromě Prahy a Ostravy také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem.

Na výsledky testů na koronavirus čeká nyní přes 40 lidí. Zřejmě nejvíce - 14 - jich je v Ústeckém kraji. Z některých krajů ale nejsou údaje známy, mimo jiné proto, že se hygienici rozhodli informovat jen o vyhodnocených případech. V preventivní karanténě je kvůli možné nákaze několik stovek lidí. Všichni tři mobilní operátoři budou ode dneška posílat zákazníkům vracejícím se z ciziny informační SMS o nebezpečí nákazy novým typem koronaviru.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo centralizovat nákupy roušek a respirátorů pro nemocnice a dohodnout se s výrobci na jejich dodávání. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Apeloval také na lidi, aby nenakupovali roušky pro vlastní potřebu, podle něj tyto ochranné pomůcky potřebuje v první řadě zdravotnický personál.

Ministerstvo školství by v případě vypuknutí epidemie nemoci COVID-19 v ČR mohlo vyhlásit zvláštní prázdniny. Výuka by se mohla omezit také na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví či krajských hygieniků, po dohodě s nimi případně i ředitele školy. Vedení České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se po dohodě s hygieniky rozhodlo, že kvůli nákaze svého profesora prodlouží zrušení výuky do konce týdne, tedy do 8. března. Největší vysoká škola - Univerzita Karlova v Praze - funguje bez omezení, na rektorátu zřídila štáb, který situaci sleduje a vyhodnocuje. Od středy do odvolání omezuje citelně výuku i brněnská Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU).

Ve středu ráno bude Bezpečnostní rada státu jednat o osudu akcí s větším počtem diváků, o koronaviru budou v Praze mluvit i premiéři visegrádské čtyřky. Kabinet už v pondělí zrušil cvičení Obrana 2020. Krizové orgány, které měly cvičit reakci na takzvanou hybridní válku, musí teď řešit situaci kolem koronaviru. Vláda také rozhodla, že se Světový pohár v biatlonu tento týden v Novém Městě na Moravě pojede, závodníci se ale budou muset obejít bez přítomnosti fanoušků. Babiš dnes řekl, že český stát počítá s kompenzacemi za ztráty vzniklé zákazem účasti diváků. Ministr Vojtěch přitom ještě v pondělí uvedl, že stát o finanční kompenzaci neuvažuje, protože jde podle zákona o vyšší moc.