Česko má objednanou vakcínu proti covidu pro 11 milionů osob

Praha - Česko má objednané vakcíny proti covidu-19 pro 11 milionů osob. Navýšené byly objednávky od firem Moderna a Pfizer/BioNTech, která dodá trojnásobek, tedy vakcínu až pro šest milionů lidí. Na dnešním jednání podvýboru výboru pro zdravotnictví ve sněmovně to řekla koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Dnes podle ní navíc firma AstraZeneca upřesnila, že v únoru místo očekávaných 81.000 dávek dodá 130.000 dávek.

Česko se připojilo ke společným evropským objednávkám u všech vakcín, které byly zatím dostupné. Od firmy AstraZeneca má zatím objednáno tři miliony dávek, od společnosti CureVac zhruba milion a dva miliony od firmy Johnson&Johnson, u které stačí pro vytvoření protilátek jedna dávka. U firmy Sanofi zatím Česko nemuselo stanovit, o jaký objem má zájem. Minimální dodávku potvrdila ČR i od firmy Valneva.

Pfizer/BioNTech podle Baťhové v lednu dodala 323.000 dávek a v únoru by měla dodat 335.000 dávek, v březnu 500.000 dávek a ve druhém čtvrtletí 4,5 milionu dávek. Výrobce na přelomu ledna a února dodávky do celé EU omezil, po navýšení kapacit se ale slíbil dorovnat a navýšit. "Co jsme měli dostat do září, tak bychom mohli mít už v květnu," dodala. Důvod, proč nejvíc vakcíny je objednáno od firmy Pfizer, je podle Baťhové ten, že byla první schválená a první umožnila navýšení objednávek.

Druhý pro EU schválený výrobce, firma Moderna, má naplánováno dodat do ČR 110.000 v únoru, 105.000 v březnu a ve druhém čtvrtletí 800.000 dávek. S firmou AstraZeneca teď vyjednává o omezení dodávek Evropská unie. Podle Baťhové firma dnes upřesnila, že do ČR v únoru dodá 130.000 dávek. První by mohly dorazit už 8. února. Přijít by podle ní mělo 19.000 dávek, asi 20 krabiček na kraj. Protože zatím zdravotní pojišťovny nemají uzavřenou smlouvu s distributorem, uzavře ministerstvo zdravotnictví jednorázovou smlouvu. Pro vakcínu Moderna ji podobně uzavřelo s firmou Avenier, která pak dostala i zakázku pojišťoven na distribuci.

Kapacity očkovacích center budou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) až 60.000 podaných dávek, v ordinacích praktických lékařů až 50.000 dávek denně. Podmínkou je dostatek dodaných vakcín, který bude podle ministra zřejmě v dubnu, spíš v květnu.

Očkování dalších skupin občanů by se podle ministra mělo spustit ve chvíli, kdy bude proočkováno 70 procent ze starších 80 let, zdravotníků a obyvatel a pracovníků domovů sociálních služeb. Druhou přednostní skupinu tvoří lidé nad 65 let, pacienti s vybranými vážnými nemocemi nebo některými povoláními. Podle Blatného bude zřejmě nutné tuto skupinu ještě rozdělit podle věku, protože jde asi o tři miliony lidí.

Poslanci se také dotazovali na možnost firem nakoupit si vakcínu mimo oficiální distribuci z objednávek státu. Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové je to možné, ale její ústav musí každou šarži oficiálně propustit do české distribuce a prozatím jsou všechny vakcíny od Pfizeru a Moderny pro použití v EU špatně označené a chybí jim ochranné znaky podle protipadělkové směrnice. SÚKL by jim tak musel udělit výjimku. "Objevily se už padělky vakcín, to bychom museli být velmi ostražití," dodala.