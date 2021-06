Česko má na olympiádě v Tokiu z žebříčku jistotu dvou beachvolejbalových párů

Praha - Dva české beachvolejbalové páry mají podle očekávání jistotu startu na hrách v Tokiu. Díky pořadí ve světovém žebříčku, který se uzavřel po turnaji J&T Banka Ostrava Beach Open, čeká olympijská premiéra Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, druhou společnou účast pod pěti kruhy mají jistou Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou. Do Tokia se mohou nominovat ještě dva české páry, pokud uspějí na finálovém turnaji Kontinentálního poháru.

Perušič a Schweiner prožívají životní sezonu. Vyhráli v březnu turnaj v Dauhá a účast v Tokiu stvrdili nedělním stříbrem v Ostravě. "Máme neuvěřitelný pocit zadostiučinění a zároveň zodpovědnosti. Radujeme se, že se zúročila pětiletá spolupráce s celým týmem v čele s italským trenérem Andreou Tomatisem a my si budeme moci zahrát pod pěti kruhy," řekl Schweiner v tiskové zprávě.

Pro Nausch Slukovou bude Tokio už třetí olympiádou. V roce 2012 skončily v Londýně páté s Kristýnou Kolocovou. V Riu vypadly s Hermannovu po postupu ze skupiny v předkole play off. "Postupu na olympiádu jsme podřídily opravdu úplně vše, včetně osobních plánů," řekla Sluková, která odložila plánované mateřství. "Proto jsem vážně šťastná, že se nám podařilo kvalifikovat. Nebyl to vůbec jednoduchý proces, o to víc si toho obě vážíme. V Tokiu chceme předvést to, na co máme natrénováno a dostat se krok po kroku co nejdál," uvedla Sluková.

Další české páry mají ještě šanci postoupit z finále Kontinentálního poháru, které se uskuteční koncem června v Nizozemsku a v obou kategoriích se bude bojovat o jedno místo. Už kvalifikované páry hrát nemůžou, z pozice českých jedniček do turnaje, který se hraje týmově, půjdou Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou a Jan Dumek s Václavem Berčíkem.