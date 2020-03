Česko má druhou oběť koronaviru, chystá chytrou karanténu

Praha - Česko má druhou oběť koronaviru. Počet potvrzených případů nákazy stoupl zatím na 1394. Během dneška přibylo zatím 107 nakažených. Osm lidí se dosud z nemoci vyléčilo. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví. Podle odborníků může být do konce března kolem 3000 nakažených a celkové číslo případů může růst až k 15.000. Klíčové v nadcházejících týdnech podle odborníků i politiků bude, aby zdravotnictví zvládlo péči o nejohroženější pacienty v době největšího náporu epidemie, a vyhnulo se tak hrozivým scénářům v Itálii nebo Španělsku. Týká se to zajištění akutních lůžek, potřebných přístrojů i kvalifikovaného personálu.

O Velikonocích chce ministerstvo zdravotnictví spustit takzvanou chytrou karanténu, která zajistí rychle vyhledávat a izolovat kontakty nakažených. Mělo by umožnit také postupně uvolňovat přísná restriktivní omezení, která dusí každodenní život i ekonomiku.

Pomoci zvládnout epidemii má nový systém zachycování nakažených, takzvaná inteligentní karanténa, která u infikovaných zmapuje kontakty zpětně za pět dní podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Při pohovoru s hygienikem by si pak měl člověk s koronavirem vzpomenout, s kým se potkal. Po dnešním jednání krizového štábu to uvedl jeho předseda Roman Prymula. V souvislosti s povinností zakrývat si na veřejnosti ústa a nos upozornil, že lidé by neměli nosit respirátory s výdechovými ventilky, které nebrání šíření mikroorganismů do okolí. Pokud lidé mají potřebu respirátor nosit, měli by si přes něj dát ještě roušku.

Druhou českou obětí nákazy je muž narozený v roce 1975, zemřel dnes v havířovské nemocnici. Kvůli nádorovému onemocnění mu selhávaly orgány. První, kdo s nemocí COVID-19 zemřel, byl v neděli v Nemocnici na Bulovce pětadevadesátiletý muž z Prahy. Nemocnice dosud oficiálně označily za vyléčené osm pacientů. Zatím posledním uzdraveným je šestašedesátiletý muž, který byl dnes propuštěn z infekčního oddělení prostějovské nemocnice.

24.03.2020, 15:10, autor: ČTK/Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) očekávají, že na konci března by se počet nakažených měl pohybovat kolem 3000, na konci dubna pak kolem 15.000 včetně vyléčených. Klíčové bude pro zdravotníky zvládnout těžce nemocné pacienty vyžadující intenzivní péči. O úspěchu zavedených opatření vypovídá to, že se podaří uchránit ohrožené skupiny obyvatel, tedy především seniory, a nenastane tlak na akutní lůžkovou péči, řekl dnes novinářům předseda ÚZIS Ladislav Dušek.

Všeobecná fakultní nemocnice dnes začala podávat pacientovi s těžkým průběhem onemocnění COVID-19 lék remdesivir pro experimentální léčbu. Muž připojený na speciální přístroj, který mu okysličuje krev, má podle lékařů vážně poškozené plíce. Dosavadní léčba pacienta stabilizovala a umožnila mu přežít, než lék dorazil. Do Česka se z USA dostane možná několik desítek nebo několik stovek ampulí léku.

Zavedení chytré karantény by mělo umožnit rozvolňování některých protikoronavirových opatření. Prioritou je podle Prymuly nastartování průmyslu, mohlo by se také zmírnit omezení pohybu lidí a fungovat by mohly začít některé služby, které nyní zažívají drtivý propad tržeb. Hromadné akce budou povoleny jako jedny z posledních, podobně otevření škol. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) dnes upozornil na to, že se Češi musí připravit na jiné Velikonoce než v minulosti, opatření na velikonoční víkend budou velmi restriktivní.

O vládních předlohách, které mají ulevit firmám a živnostníkům či uzákonit nutné změny v maturitách a přijímacích zkouškách na střední školy, jedná dnes v režimu legislativní nouze Poslanecká sněmovna. Premiér Andrej Babiš (ANO) na úvod schůze poslancům řekl, že jeho vláda nezneužije krizi kvůli koronaviru k posílení své moci. Vyzval všechny parlamentní strany, aby ukončily politické půtky a spolupracovaly, opozici nabídl tři místa v Ústředním krizovém štábu. Vláda zatím počítá s tím, že schodek rozpočtu na letošní rok stoupne z plánovaných 40 na 200 miliard. Škrty čekají například armádu. Ministerstvo obrany už oznámilo, že kvůli koronaviru se její rozpočet sníží o 2,9 miliardy korun. Odsunut bude třeba nákup malého letadla či splátky za letadla CASA.

Každý den pokračuje repatriace českých občanů, kteří uvázli v zahraničí, často i v exotických zemích, a to pomocí zvláštních i komerčních letadel. Do evropských metropolí jezdí pro Čechy autobusy. Do Česka dorazily z Číny další ochranné pomůcky pro zvládání epidemie - v noci je do Prahy přivezlo druhé letadlo skupiny Smartwings. Další zdravotnický materiál přiveze v noci do Pardubic velkokapacitní letoun An-124 Ruslan. Prymula dnes řekl, že dodávky ochranných pomůcek se v některých krajích nerozdělily tak, jak se naplánovalo. Nezbyly pak podle něj třeba na praktiky či jiné lékaře. S hejtmany chce proto dohodnout nastavení zásobování.