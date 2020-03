Česko má 925 případů koronaviru, kraje rozdělují respirátory

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 925, dnes přibylo zatím 36 případů. Vyléčeni zůstávají čtyři nakažení, ale několik pacientů leží ve velmi vážném stavu v nemocnicích v Praze a Brně. V krajích dnes pokračuje distribuce respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek, které v pátek dorazilo letadlem z Číny. Po stížnosti hejtmanů vláda změní distribuci ochranných pomůcek - ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat pouze svoje nemocnice, ostatní distribuci zastřeší ministerstvo vnitra. Pozdě večer má přiletět na pardubické letiště obří ukrajinský letoun s dalšími sto tunami zdravotnického materiálu z Číny.

Za pátek přibylo 124 nakažených, dnem s nejvyšším nárůstem tak zůstává čtvrtek 19. března s 205 případy. Dnes dopoledne přibylo dalších 36 lidí s nákazou. Nikdo zatím onemocnění COVID-19 v Česku nepodlehl. Testů bylo od propuknutí epidemie provedeno přes 13.700. Nejvíce pozitivních případů je v Praze a Středočeském kraji, mezi nakaženými je více mužů než žen. Tři dosud vyléčení lidé jsou z Děčína, v pátek se uzdravila žena z Frýdku-Místku. Několik pacientů zůstává ve velmi vážném stavu. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně přijala další dva pacienty s nemocí COVID-19 ve velmi vážném stavu. Jsou napojeni na plicní ventilátor. Už dříve přijala jednoho pacienta. Další vážně nemocní leží v Praze. U pacienta ležícího v kritickém stavu s nemocí COVID-19 ve Všeobecné fakultní nemocnici budou moct lékaři použít experimentální lék Remdesivir. Nemocnice ho ale zatím neobdržela.

Zdravotnický materiál dovezený z Číny se ukládá v centrálním skladu u Pardubic, odkud se rozváží dál do krajů. Hejtman Vysočiny pověřený vedením Asociace krajů Jiří Běhounek (za ČSSD) dnes kritizoval ministerstvo zdravotnictví řízené Vojtěchem Adamem (za ANO), že nezvládá zásobování svých organizací ochrannými prostředky a "fatálně selhává".

Premiér Andrej Babiš (ANO) poté sdělil, že vláda v pondělí změní systém distribuce, většinu převezme ministerstvo vnitro. "Ministerstvo vnitra je na distribuci vhodnější, má hasiče, kteří to realizují," uvedl Babiš. Změnu v modelu rozdělování respirátorů a roušek chystá proto, že kraje musí přerozdělovat pomůcky svým nemocnicím a záchranné službě. Z poslední dodávky pomůcek z Číny ale regiony dostaly méně, než měly, protože část respirátorů proti plánu odebralo ministerstvo zdravotnictví.

Krize těžce doléhá na firmy i celou ekonomiku, která by letos mohla nejnovějších odhadů hlavního ekonoma poradenské společnosti Deloitte Davida Marka klesnout o deset procent. Propad ekonomiky by měl být doprovázen rychlým růstem počtu nezaměstnaných, dvouciferným poklesem vývozu, dovozu i průmyslové výroby, poklesem inflace ke konci roku a propadem veřejných financí do deficitu přes pět procent HDP, míní.

Od půlnoci začala pro takzvané pendlery platit přísnější pravidla. Přes hranice smějí pouze s vyplněným formulářem od zaměstnavatelů doplněným navíc každodenním razítkem. Policie dává razítka na hranicích každému ráno při výjezdu a po příjezdu zpět. Situace na přechodech dnes byla klidná, moc pendlerů v sobotní dopoledne přes hranice za prací nejezdilo. Vláda nová pravidla zavedla kvůli tomu, že někteří lidé režim, který dovoluje zemi opustit v době opatření proti epidemii koronaviru, zneužívali.

Od pondělí platí v Česku zákaz volného pohybu lidí. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Policie se od pátku zabývá zvukovou nahrávkou ze sociálních sítí, podle níž má být v Česku v noci na pondělí nebo po dosažení tisícovky nakažených novým koronavirem zaveden zákaz vycházení. Premiér Babiš zdůraznil, že je to nesmysl, a není třeba strašit. Nahrávka podle policie nese známky šíření poplašné zprávy, za tento trestný čin hrozí v době nouzového stavu až osm let vězení.

Stát nicméně dál apeluje na veřejnost, aby dodržovala nařízená restriktivní opatření, jinak hrozí ještě drastičtější. Ne všichni to ale dodržují. Data o platbách bankovními kartami shromážděná v minulém týdnu iniciativou českých technologických firem COVID19CZ ukázala, že 46 procent lidí vracejících se z Itálie aspoň jednou nedodrželo podmínky dvoutýdenní karantény. Vláda ji nařídila 6. března lidem vracejícím se z dovolených v Itálie, aby zabránila rozšiřování koronavirové infekce. Data o platebním styku by mohla být využita k mapování pohybu, tak jak už se děje na základě sledování telefonů.

První tři případy oznámilo Česko 1. března, od té doby stát postupně zavedl mimořádná opatření proti šíření nákazy. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení cestování, pohybu i běžného života, lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem. Jsou zavřené školy, restaurace, lidé mohou nakupovat jen potraviny či drogerii, až do odvolání se zastavil kulturní i sportovní život.