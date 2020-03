Praha - Česko má 522 potvrzených případů nákazy koronavirem. Aktualizované údaje onemocnění COVID-19 k 18:00 zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu. Počet nemocných stoupl v porovnání s ránem o 58 případů. Pět nemocných je ve vážném stavu, uvedl odpoledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Čtyři pacienti jsou na umělé plicní ventilaci, jeden nemocný je napojen na mimotělní oběh.

Od půlnoci ven už jen s rouškou, lázně bez nových klientů

Vláda dnes v boji proti šíření nákazy koronavirem přijala další opatření. Od půlnoci na čtvrtek začne platit zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst. Kabinet také od čtvrtka vyhradil nákup v prodejnách potravin mezi 10:00 a 12:00 pro lidi nad 65 let. Lázeňská zařízení od stejného termínu nesmějí přijímat do péče nové klienty. Dnes v noci dorazilo z Číny 150.000 rychlotestů na nový typ koronaviru, ihned byly distribuovány do nemocnic a dalších míst. Projev k národu pronese ve čtvrtek večer prezident Miloš Zeman.

Pro lidi přes 65 let, kteří jsou nejohroženější skupinou, vláda vyčlenila na nákupy potravin dvě hodiny, opatření chce rozšířit i na lékárny a drogerie. Opatření ale nezakazuje starším občanům do obchodu jít i mimo vyhrazenou dobu. Jen pro ně budou také mezi 10:00 a 12:00 otevřené pošty. Česká pošta také omezuje otevírací dobu, pobočky budou zavírat nejpozději v 16:00. Od soboty se také ruší víkendový provoz.

S onemocněním COVID-19 je hospitalizováno 52 pacientů. Pět jich je v těžkém stavu - čtyři jsou na umělé plicní ventilaci, jeden je napojen na mimotělní oběh. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je nyní do testování na nemoc COVID-19 zapojeno 36 laboratoří a testuje se víc lidí. V úterý bylo podle dat vyšetřeno 1362 lidí, což je o 128 více než v pondělí. Rychlotesty se budou podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly používat jen u lidí, kteří mají příznaky nemoci. Domácí testování zůstane u déle trvajících testů.

V gesci ministerstva zdravotnictví je podle Prymuly dodávka ochranných pomůcek, která dorazí dnes a ve čtvrtek. "Nechci to zakřiknout, měli bychom dostat 1,4 milionu respirátorů třídy FFP2, celkem 2,7 milionu roušek," uvedl. Dodávky v příštích dnech by podle něj měly umožnit saturovat nejen kritickou infrastrukturu, ale i obyvatelstvo z dodávky 30 milionů roušek.

Vláda dnes také rozhodla, že zaměstnanci firem za hranicemi, takzvaní pendleři, budou při návratu z práce do Česka procházet kontrolou příznaků infekčních onemocnění. Pokud se prokáže, že mají například teplotu, budou se muset podrobit testu na nový typ koronaviru.

Opatření ohledně ošetřovného kvůli uzavření škol chce vláda nakonec řešit zákonem. Sněmovna by ho mohla schválit na mimořádné schůzi ve stavu legislativní nouze v úterý, ještě ten den by svůj souhlas mohl případně dát i Senát a prezident.

Ministerstvo školství nařídilo, že základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. Ke změnám musela přistoupit také společnost Scio, která organizuje Národní srovnávací zkoušky. Původně byly plánované na začátek dubna, nově by se měly konat na začátku května, podobně se odloží i další dva termíny. O termínech maturit a přijímacích zkoušek na střední školy by se podle ministerstva mělo rozhodnout zřejmě příští týden.

Nákaza dál komplikuje i provoz ve firmách, některé přerušily výrobu nebo se k tomu kroku chystají. Například automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile kvůli aktuálnímu vývoji přeruší výrobu ve své kolínské továrně dnes před půlnocí místo původně avizovaného 25. března. Dnes večer se zastaví také výrobní linky v mladoboleslavské Škodě Auto. Nejméně na dva týdny zastavil výrobu i pivovar Litovel, zaměstnávající dvě stovky lidí. Litovel na Olomoucku od pondělka spadá do oblasti uzavřené hygieniky kvůli vyššímu výskytu koronaviru. Firma Borgers z Rokycanska, výrobce autodílů, omezí počty lidí o stovky, důvodem jsou odvolané dodávky automobilek.

Vláda by mohla na základě analýz poskytnout na podporu podnikatelů a firem postižených šířením koronaviru až jeden bilion Kč, řekl dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun. Ministerstvo financí počítá se zvýšením schodku státního rozpočtu na letošní rok, který je naplánován na 40 miliard korun. Novelu zákona o státním rozpočtu představí MF v řádu dnů, informovala na twitteru ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle informací ČTK by měl schodek rozpočtu stoupnout o desítky miliard korun. Návrh bude dále počítat s úsporami a přesunutím peněz z fondů Evropské unie.

Armáda v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu zastavila do odvolání výcvik aktivní zálohy, který se měl konat v březnu a dubnu. O nasazení aktivních záloh se teď neuvažuje. Záložníci by ale mohli být povoláni, kdyby situace kolem koronaviru dále eskalovala. Armáda už pomáhá policii s dohledem na hranicích, zapojeno je asi 1000 vojáků. U hranic směrem do Polska a na Slovensko se od pondělí tvoří mnohakilometrové kolony. Silničáři zavedou na kritických úsecích dálnic D1, D2, D5, D8 a D11 kvůli tvořícím se kolonám zákaz předjíždění pro kamiony. Zabezpečeny by měly být také tzv. zelené pruhy, určené pro kamiony přivážející potraviny a zdravotnický materiál. Podle Prymuly budou muset hranice zůstat uzavřené do doby, než se zlepší situace s koronavirem v okolních zemích.

Ministerstvo zahraničí se také snaží dostat do země Čechy, kteří uvízli kvůli pandemii v zahraničí. Mimo jiné jedná o spolupráci v EU při posílání letadel. Dnes vypraví dva lety pro 250 českých občanů, kteří uvízli na Kanárských ostrovech. Dále se připravuje letecké vyzvednutí českých občanů z Maroka, z Filipín a z Vietnamu, v jednání je i vyslání letadla pro Čechy v Latinské Americe, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Homolka a Motol připraví 90 lůžek pro pacienty s koronavirem

Vyhrazené dvojice nemocnic Motol a Homolka v Praze a bohunická a svatoanenská v Brně budou mít pro léčbu pacientů s COVID-19 vždy 30 ventilovaných lůžek intenzivní péče a 60 lůžek bude s oxygenací, tedy možností doplňování kyslíku. Podobný model, byť v podstatně menším rozsahu, bude uplatňován v další síti 80 nemocnic po celé zemi, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Od pondělí 23. března bude mít Fakultní nemocnice Motol vyhrazeno 20 lůžek s ventilací a 40 s oxygenoterapií. Vyčlení také dva až tři operační sály a jednu pooperační stanici. Lůžka pro nemocné s nejtěžším průběhem nemoci budou v budově číslo 22 současně s infekčním oddělením mimo hlavní areál. Nyní je tam lůžek deset, dovybaveno bude dalších deset a na jejich 24hodinový provoz bude třeba asi 30 lékařů a 160 sester.

Devětadvacet současných pacientů bude přemístěno na jiná oddělení nebo do jiných nemocnic. Prostory budou upraveny, aby vznikly infekční a neinfekční zóny a u vstupu speciální prostory, takzvané filtry. Dalších 40 lůžek pro méně závažné případy s kyslíkovou terapií bude v samostatném patře vedlejší budovy Pneumologické kliniky.

"Můžeme využít všech dostupných poznatků z jiných zemí, hlavně z Itálie a Číny, a připravit se tak, abychom byli schopni zvládnout první nápor kriticky nemocných pacientů," řekl ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Všechny nové pacienty nemocnice otestuje pomocí rychlotestu na COVID-19. Nemocnice jich podle mluvčí Pavlíny Dankové dostala už dnes 5000 kusů, dalších 1000 poputuje do Nemocnice na Homolce. Tři tisíce kusů dostala podle mluvčího Petra Sulka Thomayerova nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice je podle mluvčí Jitky Zinke čeká ve čtvrtek.

Nemocnice na Homolce připraví pro pacienty nakaženými novým typem koronaviru deset ventilovaných lůžek a 20 lůžek s oxygenoterapií, informovala dnes v tiskové zprávě. "Naším cílem je zajistit péči jak pacientům s COVID-19, tak i ostatním akutním pacientům, s jinými vážnými onemocněními," řekl ředitel nemocnice Petr Polouček. Nemocnice podle pondělního nařízení vlády utlumila neakutní operace a vyšetření.

O pražské pacienty se má v řádu týdnů až dvou Homolka starat společně se sousední Fakultní nemocnicí v Motole. Dohromady budou mít 90 lůžek. "Homolka bude mít v řádu dnů pro akutní pacienty připravených osm ventilovaných lůžek na ARO a další lůžka budou v případě potřeby zřízena na ostatních odděleních," uvedla mluvčí nemocnice Martina Dostálová.

Původně se hovořilo o stovkách lůžek ve Fakultní nemocnici svaté Anny v Brně a pražské Nemocnici na Homolce. Vyčlenění nemocnic oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí, měly podle něj mít až 300 lůžek. Proti záměru se ale ozvala svatoanenská nemocnice, která uvedla, že nemá dostatek přístrojů. Už dnes informovala, že v první fázi vyčlení právě 30 intenzivních lůžek pro pacienty v těžkém stavu.

Homolku a svatou Annu vybrali podle Babiše kvůli jejich blízkosti s dalšími zařízeními, kam mohou být jejich pacienti převezeni. Z Homolky budou přemístěni do nemocnice v Motole, v Brně se pacienti z celé svaté Anny přestěhují do FN Brno. Připravené mají být do týdne až dvou.

Vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku může být uvedena do chodu během 12 hodin. "Zaktivovat Těchonín je jednoduché, je to otázka personálu, který tam musí najet," uvedl v pondělí Prymula.