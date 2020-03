Česko má 19 lidí s koronavirem, po návratu z Itálie karanténa

Praha - Kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru musí všichni lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od dnešní půlnoci vrátí z Itálie, oznámit tuto skutečnost telefonicky, e-mailem či jiným neosobním kontaktem svému lékaři, který povinně rozhodne o dvoutýdenní karanténě. V mimořádném opatření o tom rozhodlo ministerstvo zdravotnictví. Momentálně je v Itálii podle odhadů 16.500 Čechů. Počet nakažených novým typem koronaviru stoupl v Česku na 19, během dneška přibylo dalších šest případů. Poprvé jsou mezi nakaženými i děti. Jedním z nakažených je podle ministra Adam Vojtěcha i roční kojenec. Ani jeden z infikovaných podle něj nemá závažný průběh nemoci.

V Praze jsou nemocné podle České televize dvě ženy, jeden muž a jedno dítě. Tři z nich se vrátili z Itálie, jedna žena z amerického Bostonu. Další dvě nakažené, dvanáctiletá dívka a padesátiletá žena, jsou z Ústeckého kraje a jejich nákaza souvisí s dřívějšími případy.

Dosud byla v karanténě v Česku víc než tisícovka lidí. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministerstvo zahraničí vyzvali Čechy, aby nejezdili nikam do Itálie, nejen do oblastí dosud považovaných za rizikové. Večer se ještě k situaci vyjádří ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), v pondělí aktuální situaci znovu posoudí Bezpečnostní rada státu.

Lidé v karanténě budou mít nárok na nemocenskou, za porušení karantény hrozí pokuta až tři miliony korun, řekl Babiš po jednání zástupců vlády s hejtmany. Povinná karanténa se nijak nedotkne lidí, kteří se vrátí z Itálie do soboty, nebo se už vrátili dřív.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly jsou v Evropě čtyři země, kde se nákaza šíří nekontrolovaně, a to Německo, Španělsko, Francie a především Itálie. Většina Čechů v Itálii je momentálně v tamních oblíbených lyžařských střediscích, zájem je podle cestovních kanceláří také o Řím či Florencii, pobývají tam dlouhodobě také čeští studenti.

Nově budou nakažení novým typem koronaviru izolováni doma. Do nemocnic půjdou jen vážné případy. Stát přijal i další opatření, například rozšíří dezinfekční opatření kvůli koronaviru na všechna vlaková nádraží a Česká pošta bude distribuovat informační letáky o nákaze do všech 4,7 milionu domácností. Stát je připraven vytvořit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů kvůli opatřením, které kvůli koronaviru vyhlásil. Vláda se s hejtmany domluvila na pravidelných videokonferencích. Do dvou týdnů by měl centralizovaný nákup ochranných pomůcek zajistit potřeby ve zdravotnictví, pak se dostane i na sociální ústavy a domovy seniorů, které roušky a respirátory také shánějí. Celní správa oznámila, že chce vyrobit z asi 47.000 litrů zabaveného denaturovaného lihu dezinfekční prostředky, o výrobě jedná se soukromou firmou.

V domácí karanténě kvůli koronaviru bylo k dnešku 1011 lidí, nejvíc v Praze (341). Do domácí karantény hygienici dosud posílali hlavně osoby, které byly v kontaktu s dříve potvrzenými pozitivními případy. Preventivně nařizovali izolaci také lidem, kteří měli chřipkové příznaky a pohybovali se v severoitalských regionech Veneto (Benátsko), Lombardie, Emilia-Romagna a Piemont. Od víkendu se dá očekávat, že počty osob v karanténě skokově vzrostou.

Pacientka hospitalizovaná kvůli koronaviru v ústecké Masarykově nemocnici byla prokazatelně prvním případem, který se nakazil na území Česka, a to od syna, který byl lyžovat v Itálii a leží v pražské Nemocnici Na Bulovce. Předchozí případy se nakazily v Itálii.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) dnes zveřejnil seznam osmi laboratoří, které mohou testovat podezřelé na nákazu koronavirem. Kromě Národní referenční laboratoře SZÚ pro chřipku a Zdravotního ústavu v Ostravě mohou vzorky testovat také laboratoře fakultních nemocnic v Hradci Králové, Praze-Motole a Brně, Nemocnice Na Bulovce a v Českých Budějovicích. Ze soukromých jsou na seznamu jen Laboratoře Agel v Ostravě. Další laboratoře, které se chtějí do testování také zapojit, mají kontaktovat zdravotní ústav. Testy v soukromé laboratoři zatím odhalily dva z případů pozitivní nákazy v Česku. Podle médií šlo o Tilia Laboratories, které ale na seznamu SZÚ nejsou, podle serveru Novinky nesplňují kritéria ministerstva, protože nemají smlouvu s pojišťovnou. V Praze a dalších krajích se už začalo s domácími odběry od pacientů.

Mezi už oznámenými případy nakažených novým typem koronaviru jsou rodiče z Prahy 6. Třídy jejich dětí ze ZŠ Emy Destinnové a Gymnázia Nad Alejí byly dnes poslány domů, stejně jako celá mateřská škola Terronská. O víkendu bude městská část preventivně dezinfikovat všechny školy a školky, uzavřít je nehodlá. Radnice dnes apelovala na rodiče, aby příští týden neposílali děti do základních a mateřských škol.

Kvůli dopadům nákazy zavedla například největší tuzemská letecká skupina Smartwings, do které patří i ČSA, úsporná opatření. Snižuje frekvenci letů do většiny evropských destinací, mzdové náklady a zastavila nábor nových zaměstnanců. Zároveň připouští další redukci letů v případě poklesu poptávky.

Zatímco počty nakažených koronavirem každým dnem v Česku rostou, plošná epidemie klasické chřipky v Česku už odezněla. To by mělo podle odborníků usnadnit testování na nový typ koronaviru. Bude totiž možné testovat všechny případy s podezřením na nákazu, což v době nachlazení a chřipek není možné.