Česko letos zažilo druhý tropický den, rekordy většinou odolaly

Praha - Česko letos zažilo druhý tropický den. Po neděli vystoupaly teploty nad 30 stupňů i dnes, nejtepleji bylo v Husinci-Řeži u Prahy, a to 31,6 stupně Celsia. Rekordy pro 3. červen dnes ale na 150 stanicích, které měří alespoň 30 let, většinou odolaly. Padly pouze na Milešovce a v Temelíně. ČTK to řekl Miroslav Hakl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na Milešovce, nejvyšší hoře Českého středohoří, kde se měří dokonce už 107 let, dnes meteorologové naměřili 29,4 stupně. Padl tak rekord z roku 1979, kdy bylo 28,8 stupně Celsia. Na jihočeské stanici Temelín, která má přesně třicetiletou řadu měření, byl o desetinu stupně překonán rekord z roku 2015, dnes tam bylo 27,9 stupně Celsia.

Také v Husinci-Řeži padl dnes rekord z roku 2015, stanice má ale podle Hakla teprve osmiletou řadu měření. "U stanic, které mají méně než třicetiletou řadu měření, některé rekordy padly," uvedl meteorolog.

Například ve Zlínském kraji bylo dnes nejtepleji, 29,8 stupně Celsia, na stanici Štítná nad Vláří. V kraji jen na této stanici padl rekord, a to z roku 1996, kdy meteorologové naměřili 29,1 stupně. "Ale stanice měří jen 24 let, většinou do rekordů řadíme jen stanice s řadou delší než 30 let," doplnila Ivana Záluská z brněnské pobočky ČHMÚ.

Letní teploty podle meteorologů vydrží ještě v první polovině tohoto týdne. Nejtepleji bude ve středu, koncem týdne se mírně ochladí. Ve středu a ve čtvrtek počítá předpověď s místními bouřkami.