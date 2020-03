Česko kvůli koronaviru ruší akce nad 100 lidí a zavírá školy

Praha - Stát kvůli koronaviru od dnešních 18:00 zakázal akce nad 100 účastníků a od středy zrušil výuku na všech školách v Česku s výjimkou mateřských škol. Opatření, která platí do odvolání, Bezpečnostní rada státu přijala s ohledem na vývoj šíření nemoci v Evropě a odůvodnila je i tím, že také v ČR se nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě. V pondělí testy odhalily prvního pacienta, u kterého není znám zdroj infekce. K dnešnímu ránu mělo Česko 40 lidí nakažených koronavirem. Stát proto rozhodl o nákupu většího objemu testů, které mají odhalit infekci do 29 minut.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bude vláda situaci průběžně vyhodnocovat. Při porušení všech vydaných mimořádných opatření hrozí pokuta až tři miliony korun.

Opoziční politici se zavedenými opatřeními vlády souhlasí, považují je za rozumná. Česká ekonomika podle rizikového scénáře Raiffeisenbank letos ale kvůli koronaviru stoupne jen o jedno až 1,5 pct. Před nákazou prognóza ministerstva financí počítala s dvouprocentním růstem.

Bezpečnostní rada státu po svém ranním zasedání oznámila zákaz konání veřejných i soukromých divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 lidí. Zákaz se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Stát zatím neuvažuje ani o tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra.

Od středy pak bezpečnostní rada zrušila výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Krátce poté ministerstvo zdravotnictví zákaz rozšířilo i na vysoké školy, a to na základě zákona o vysokých školách. Už v pondělí přerušilo výuku České vysoké učení technické v Praze a omezení zavedly i další vysoké školy.

Na hlídání malých dětí si mohou rodiče vzít podle Vojtěcha ošetřovné, jde totiž o mimořádné opatření. Nemyslí si ale, že by se to týkalo mnoha rodin.

Kvůli šíření nákazy chce stát ale koupit 100.000 testů na koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že mají primárně sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Nevyloučil ale i jejich použití jinde. Lidi, kteří přijíždějí do ČR, kontrolují policisté, hasiči a celníci od pondělí na deseti přechodech. Ode dneška by obdobnou kontrolou měli procházet i cestující 40 mezinárodních vlakových spojů.

Ministerstvo zdravotnictví se zároveň rozhodlo rozšířit síť testujících laboratoří, jedná se stovkou nových. Státní zdravotní ústav dnes navýšil o dvě laboratoře počet zařízení, které mohou testovat vzorky k prokázání nákazy. Celkem jich je deset, dvě z nich v Ostravě a Ústí nad Labem jsou soukromé.

V souvislosti s nařízenými opatřeními řada pořadatelů již oznámila zrušení svých akcí. Například spolek Milion chvilek pro demokracii přerušil svou sérii protivládních demonstrací a zrušen byl i filmový festival Febiofest, který se měl konat v Praze od 19. března. Pražská část festivalu Jeden svět ale pokračuje v malých sálech. Nebude se konat ani středeční souboj hokejových týmů univerzit Liberce a Ústí nad Labem o krále severu. Agrární komora ČR zrušila kvůli koronaviru čtvrteční sněm, kde se mělo volit nové vedení. Například některá menší kina či hudební kluby v Brně ale uzpůsobí kapacitu tak, aby nebyl překročen nařízený limit návštěvníků, a zřejmě budou pokračovat v produkci.

V Olomouckém kraji je první potvrzený případ nákazy koronavirem

V Olomouckém kraji je podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) první potvrzený případ nákazy koronavirem. Zaměstnanec zahraniční firmy leží na infekčním oddělení prostějovské nemocnice. Okleštěk to dnes řekl novinářům během mimořádného zasedání bezpečnostní rady Olomouckého kraje.

Cestovatelská anamnéza nakaženého muže podle hejtmana odpovídá výskytu koronaviru a klinické příznaky také. "Je to potvrzený výskyt a dá se říci, že máme první koronavir na území Olomouckého kraje," uvedl Okleštěk.

Průběh nemoci u muže hospitalizovaného v Prostějově podle Oklešťka v tutu chvíli není závažný. Zatím nebylo rozhodnuto, zda zůstane v péči lékařů infekčního oddělení Nemocnice Prostějov nebo bude přepraven do pražské nemocnice Na Bulovce.

Česko mělo k dnešnímu ránu 40 lidí s nákazou novým typem koronaviru. Kvůli koronaviru platí ode dneška zákaz návštěv v lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory s výjimkou oddělení pro děti či rodičky. Zákaz se netýká také hospiců. Pokračují kontroly na hraničních přechodech na jihu a západě země, při nichž hasiči namátkově měří teplotu řidičům a cestujícím.

Opoziční politici souhlasí s opatřeními proti koronaviru

Opoziční politici souhlasí s opatřeními, které vláda zavedla v souvislosti se snahou zastavit šíření nemoci způsobené novým typem koronaviru. Předseda ODS Petr Fiala rozhodnutí považuje za správné, ochranu zdraví označil za nejdůležitější. Obecně s opatřením souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. I šéf lidovců Marian Jurečka se domnívá, že zavedená opatření jsou na místě. Předseda STAN Vít Rakušan je považuje za rozumná. Pražský hrad opatření vlády respektuje a plně podporuje.

"Dnešní rozhodnutí vlády je správné. Není to pro nikoho snadné, ale je to nutné. Není nic důležitějšího, než ochrana zdraví a bezpečnosti občanů," napsal Fiala na twitteru. "Současně je potřeba kompenzovat ztráty podnikatelů a živnostníků, které rozhodnutí postihne," dodal.

Podle Pekarové bylo jen otázkou času, kdy k takovému kroku vláda musela přistoupit. "Ale panuje ještě několik nejasností, například zda se ruší i školní družiny. Vláda by tedy měla informovat ještě detailněji, nicméně obecně s opatřeními souhlasí, protože ochrana zdraví obyvatel musí být nyní na prvním místě," sdělila ČTK.

Jurečka si myslí, že přijatá opatření jsou na místě. "Za KDU-ČSL je důležité, abychom dokázali pomoci lidem, kteří jsou v karanténě, či budou muset zůstat s dětmi doma, aby jsme jim nyní mimořádně v této situaci umožnili být doma za 100 procent mzdy, protože 60 procent nemocenské může být pro mnohé rodiny či matky samoživitelky problémem," uvedl. Vláda také podle něj musí pomoci okamžitě firmám a hledat opatření i na úrovni Evropské unie. "Jinak hrozí, že tyto kroky budou znamenat začátek ekonomické krize s velkými dopady," doplnil.

Předseda STAN Rakušan považuje vydaná opatření za rozumná. "Stále si však stojím za tím, že je nutné nepanikařit," napsal na twitteru. "Od zítřka (od středy) nechme všechny školáky a středoškoláky doma, sami se vyhýbejme davům, koneckonců větší akce jsou zrušené. Ptejte se svých starostů a starostek, věřím, že budou mít konečně z centra informace, jak přijmout bezpečnostní opatření zejména v souvislosti s našimi staršími spoluobčany a hlavně dětmi. Zkusme i pracovat z domova," doplnil.

Přijatá opatření podporuje také předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Pokládám to za (sice opožděné), ale správné rozhodnutí, které podporuji," napsal na twitteru.

Prezident Miloš Zeman se k aktuálnímu dění vyjádří večer na televizi Nova. "Opatření vlády plně respektujeme, plně podporujeme, uzpůsobujeme provoz na Hradě a k dodržování nezbytných opatření vyzýváme veřejnost," sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Češi se mohou z Itálie vrátit i přes tamní karanténu

Čeští občané se mohou z Itálie vrátit do Česka, přestože na celém území Itálie platí od dnešního dne karanténa. Dnes to na svých internetových stránkách uvedlo ministerstvo zahraničí. Zopakovalo, že Čechům cesty do Itálie nedoporučuje. Připomnělo nařízení ministerstva zdravotnictví, podle něhož se všichni, kdo se z Itálie vrátí, musí hlásit svým lékařům, kteří jim následně nařídí dvoutýdenní izolaci.

Itálie od dnešního dne vyhlásila karanténu na celé své území ve snaze bránit dalšímu šíření nového typu koronaviru. Lidé by kromě cestování měli omezit i pohyb na veřejnosti. Podobné opatření dříve platilo pro regiony na severu země, kde byla nákaza nejrozšířenější. Itálie je nejvíc postižená evropská země koronavirem, zaznamenala 9172 případů nákazy, z toho 463 osob zemřelo a 724 lidí se vyléčilo.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že i přes italské karanténní opatření se čeští občané mohou do Česka vrátit. Vyzvalo také Čechy, aby se registrovali do databáze DROZD, která diplomacii umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. V případě potřeby se mají Češi obracet na pohotovostní telefonické linky velvyslanectví v Římě (+39 335 310 450) a generálního konzulátu v Miláně (+39 375 63 78 179).

Češi na lodi u Singapuru byli propuštěni z izolace

Všichni Češi, kteří se dostali do izolace na výletní lodi u Singapuru, byli z karantény propuštěni. Podezření na nákazu koronavirem se u nich neprokázalo, uvedl dnes na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na lodi bylo podle dřívějšího vyjádření ministerstva zahraničí 18 českých občanů.

V pondělí Petříček uvedl, že jeden Čech je zadržován ve Vietnamu, jedna Češka v Itálii. Dnes o nich zatím žádné nové informace nebyly k dispozici.

Po kontrolách na hranicích putovalo šest lidí do karantény

Policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali za uplynulých 24 hodin 35.834 vozidel, přičemž 65 aut odstavili s podezřením na koronavirus. Víc než 9000 lidem hasiči změřili teplotu, do karantény putovalo šest osob, oznámila dnes policie na twitteru. Česko má k dnešnímu ránu 40 lidí s nákazou a stát chystá další opatření proti šíření viru.

Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. "Jestliže bude pozitivní, tak budou transportováni do příslušného zařízení a svěřeni do péče lékařů," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Povinnost nechat se otestovat a vyčkat na pokyny na základě výsledků testů by mělo obsahovat chystané mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Opatření mohou začít fungovat od chvíle, kdy na hranicích budou k dispozici zdravotníci a armádní technika.