Česko již vydalo přes 170.000 speciálních víz pro Ukrajince

Praha - Přes 170.000 lidí zasažených ruskou invazí na Ukrajině již dostalo v Česku speciální víza. V úterý jich vnitro udělilo téměř 10.000. Na cizinecké policii a v asistenčních centrech se zaregistrovalo více než 94.500 uprchlíků, v úterý jich přibylo zhruba 4300. Děti do 15 let svůj pobyt ohlašovat nemusí. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru.

O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit. Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do 30 dnů po příjezdu.

Nejvíce lidí, kteří dostali speciální vízum, nahlásilo svůj pobyt v Praze, k úterku jich bylo více než 40.000. Následoval Středočeský kraj s téměř 25.000 lidmi a Jihomoravský kraj, kde je přes 15.000 lidí. Nejméně lidí se naopak nahlásilo ve Zlínském a Olomouckém kraji, kde jich bylo pod 5000.

Na dnešním jednání se ministři shodli s hejtmany na přerozdělování uprchlíků z nejvytíženějších krajů. Odvíjet se bude od počtu obyvatel kraje či ekonomické výkonnosti. Také se shodli na tom, že stát bude platit za ubytování uprchlíků 200 až 250 Kč denně podle typu bydlení, to však ještě musí schválit vláda. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po dnešní schůzce řekl novinářům, že stát zaplatí za ubytování uprchlíků v tělocvičnách a podobných zařízeních 200 korun denně, a to bez ohledu na to, zda jde o dítě nebo dospělého. Za ubytování penzionového typu zaplatí 250 korun denně, třetinou by měly přispět kraje.

Z Ukrajiny už od začátku ruské invaze uprchly více než tři miliony lidí, uvedla v pondělí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Téměř dvě třetiny uprchlíků - přes 1,83 milionu - zamířily do Polska. Podle dětského fondu OSN (UNICEF) nejméně polovinu všech uprchlíků tvoří děti. Do České republiky podle posledních informací uprchlo přes 200.000 lidí.