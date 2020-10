Česko jedná o lékařské pomoci Německa a Británie

Praha - O víkendu do Česka přiletí sedm vojáků Spojených států, v Praze připraví misi amerických lékařů. Na twitteru to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Již dnes přijede francouzský farmakolog, který se specializuje na polní nemocnice, a ministerstvo zároveň jedná o britském a německém příspěvku. ČTK to dnes sdělila Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Pobyt až 300 spojeneckých vojenských lékařů a zdravotníků v Česku tento týden schválil Parlament.

"Během víkendu dorazí první sedmičlenná rekognoskační skupina vojenských zdravotníků z USA. Další kolegové by je měli doplnit příští týden. Jednáme o pomoci i s dalšími spojenci," uvedl Metnar na twitteru.

Podle Zechmeisterové po schválení mandátu poslanci a senátory nic nebrání tomu, aby Česko mohlo přijmout pomoc od států NATO a EU. O víkendu tak do Česka přiletí sedm příslušníků amerických ozbrojených sil, jeden z nich bude lékař, zbytek týmu budou tvořit logistici. "Vyhodnotí situaci, určí počet a specializaci zbytku skupiny a připraví její příjezd na příští týden," uvedla.

Ještě dnes podle ní do České republiky dorazí jeden příslušník francouzské armády, farmakolog se specializací na polní nemocnice. "Do Severoatlantické aliance ve čtvrtek odešla souhrnná společná žádost resortů obrany a zdravotnictví," uvedla zároveň Zechmeisterová. Jedná se podle ní také o britském a německém příspěvku.

"Jde o konkrétní gesto pomoci a solidarity, které potvrzuje, že partnerství v NATO a EU nejsou jen slova," uvedl Metnar k pomoci spojenců.

Parlamentem schválený souhlas umožňuje pobyt až 300 vojenských zdravotníků na území ČR po dobu maximálně 90 dnů. Zahraniční vojáci budou v případě nasazení působit beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem. S využitím zdravotníků z USA se počítá v Ústřední vojenské nemocnici Praha, o jejich dalším působení pak rozhodne ministerstvo zdravotnictví.