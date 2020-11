Česko je ve čtvrtém stupni rizika z pěti, opatření se nemění

Praha - CČesko je podle rizikového skóre protiepidemického systému (PES) ministerstva zdravotnictví ve čtvrtém stupni rizika z pěti. Pokud se situace nezhorší do příští středy, navrhne ministerstvo uvolnění opatření. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr Jan Blatný (za ANO). Výpočet čísla od nuly do sta podle čtyř epidemiologických parametrů se bude zveřejňovat od pondělí 16. listopadu na webu ministerstva zdravotnictví. Opatření se při zlepšení nebo zhoršení ale automaticky nemění, rozhodnout musí vláda.

"Když víme, že od středy tohoto týdne se pohybujeme na stupni číslo čtyři, pak pokud to vydrží do středy příštího týdne, tak bychom od dalšího pondělí mohli rozhodovat o rozvolnění," uvedl ministr. Čtvrtý, druhý nejvyšší stupeň označený červeně odpovídá rizikovému skóre 61 až 75. Znamenal by otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň nebo posunutí zákazu nočního vycházení z 21:00 na 23:00 hodin. Ministr řekl, že by to mohlo být od příštího pondělí 23. listopadu.

Na dotaz ČTK Blatný uvedl, že dnes představený systém považuje za jeden, nikoliv jediný nástroj proti případné třetí vlně. Postupovat by se podle něj mělo do konce roku. Systém PES počítá s pěti barevně odlišenými pásmy. Nejmírnější je zelené do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Na každý stupeň jsou navázána konkrétní opatření.

Pro přechod do vyššího stupně rizika a zpřísnění opatření bude třeba číslo vyšší úrovně po dobu tří dnů, pro pokles do nižšího pak týden. Ve dvou nižších rizikových pásmech lze podle Blatného uvolňovat i regionálně.

"Index nebude využíván jako robotický systém, vyhodnocení epidemické situace a nastavení opatření budou vždy provádět lidé - experti," řekl ministr. Tento tým pak podle Blatného bude vládě navrhovat doporučení pro zpřísnění nebo uvolnění opatření.

Současná opatření odpovídají nejvíc pátému stupni, byť se částečně liší. Pokud by se Česko posunulo z pátého do čtvrtého, druhého nejpřísnějšího, znamenalo by to například zmírnění nočního zákazu vycházení až do 23:00. Do školy by se také mohly vrátit všechny děti z prvních stupňů a druhé stupně by se střídaly po dvou týdnech. Najednou by se také mohlo setkávat až šest lidí, na svatbách a pohřbech 20. Naopak dál by byly uzavřeny například restaurace kromě okének, obchody kromě potravin a dalších nezbytných, hotely, muzea, divadla a byly by zakázány amatérské sportovní soutěže.

Výpočet bude vycházet z reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100.000 obyvatel v obecné a seniorské populaci. První dva parametry mohou mít nula až dvacet bodů, druhé dva nejvýše třicet. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek na tiskové konferenci řekl, že na webu ministerstva bude zveřejněna kalkulačka, kam bude možné hodnoty zadávat a stav epidemie modelovat. K výpočtu ministerstvo zveřejnilo i podrobnou metodiku.

Všech pět pásem rizika podle nové tabulky vyžaduje nouzový stav

Všech pět pásem rizika podle nové tabulky ministerstva zdravotnictví vyžaduje, aby byl kvůli příslušným opatřením proti covidu-19 vyhlášen nouzový stav. Vyplývá to z dokumentu, který úřad zveřejnil. Blatný ve čtvrtek řekl, že bez existence nouzového stavu by byla opatření z tabulky bezcenná a byla jen v rovině doporučení.

Důvod pro takto dlouhé prodloužení vyplývá podle ministra z opatření, která představil dnes. "Bez existence nouzového stavu vlastně se tato tabulka stává relativně bezcennou a všechna opatření se dostávají pouze do roviny doporučení," vysvětlil Blatný.

Vycházení v noci se má omezovat u dvou nejvyšších stupňů rizika

S nočním zákazem vycházení se počítá u dvou nejzávažnějších z pěti stupňů epidemického rizika. Vyplývá to z tabulky indexu rizika pro rozvolňování a zpřísňování opatření proti covidu-19. Ve čtvrtém rizikovém stupni by měli lidé pobývat doma mezi 23:00 a 05:00, v nejvyšším pásmu se pak má omezení vztahovat na dobu od 21:00 do 05:00.

Zákaz nočního vycházení platí aktuálně v Česku od 28. října, a to mezi 21:00 a 04:59. Výjimky připouští mimo jiné cesty do práce, cesty nutné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy, ale také například venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od místa bydliště.

Kontrola nad dodržováním opatření má podle ministerské tabulky příslušet ve všech pěti stupních rizika policii a obcím s rozšířenou působností.

Roušky vevnitř i venku budou povinné od druhého stupně rizika

Roušky uvnitř i venku budou povinné od druhého stupně rizika v systému uvolňování či zpřísňování proticovidových opatření. V prvním, nejnižším stupni budou povinné uvnitř a ve veřejné dopravě.

Stav epidemie v ČR se bude hodnotit rizikovým skóre na škále nula až sto, což celou zemi nebo region zařadí do jednoho z pěti pásem přísnosti opatření. Toto číslo se bude vypočítávat podle reprodukčního čísla, podílu pozitivních testů a počtu nakažených za 14 dní na 100.000 obyvatel v celkové populaci a populaci seniorů. Přestat nosit roušky venku bude možné, pokud vypočítané číslo rizikového skóre klesne pod 19.

K nařízení týkajícímu se nošení roušek se dnes vyjádřil i soud. Opatření, které je zavedlo i venku v obcích, pokud je člověk blíže než dva metry k jinému, zavedené 21. října ministerstvo podle soudu nedostatečně zdůvodnilo. Upravit ho podle soudu má do 21. listopadu.

V maloobchodě bude platit omezení počtu lidí na metry čtvereční

V maloobchodě bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. Ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu budou moci být v době mimo zákaz vycházení, v neděli a státní svátky nebudou moci fungovat.

V prvním, nejlehčím stupni rizika budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva, ve třetím stupni bude muset mít jeden člověk 15 metrů čtverečních sám pro sebe. Toto nejpřísnější omezení bude platit i ve čtvrtém a pátém stupni při provozu vybraných prodejen se základními potřebami.

V případě nákupních centrech bude ve druhém stupni rizika omezena otevírací doba stravovacích zón a dětských koutků do 22:00. Ve třetím stupni bude v jídelnách možný prodej jen přes výdejní okna, dětské koutky budou muset být uzavřeny.

Ve všech stupních rizika je nařízeno dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front, a to uvnitř prodejny i před ní.

Služby budou uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika

Služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika. V dalších stupních se budou muset řídit režimovými a organizačními opatřeními.

Podrobnosti k režimovým a organizačním opatřením nejsou v tabulce uvolňování specifikovány. Podle Blatného se na podrobnostech pracuje a budou zveřejněna později.

Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) jsou však podnikatelé připraveni dodržovat nastavená hygienická a bezpečnostní nařízení jako jsou dezinfekce, nošení roušek či dodržování rozestupů. V některých případech jsou ochotni používat i ochranné štíty při práci, do kterých museli investovat už při první vlně pandemie na jaře. Dokážou zároveň zabezpečit díky objednávkám na konkrétní čas na minimum styk klientů mezi sebou, uvedla dále AMSP.

Provoz restaurací bude omezen i v nejnižším stupni uvolnění

Stravovací zařízení by měla dál fungovat v omezeném režimu. V nejnižším stupni rizika bude provoz zakázán mezi půlnocí a 6:00. Ve čtvrtém a pátém stupni bude prodej možný jen přes výdejní okna.

Při otevření gastronomických zařízení bude možné obsluhovat jen usazené hosty. V nejnižším stupni rizika není omezen počet hostů u stolu, ve druhém stupni je stanoveno maximum šest lidí u stolu, ve třetím stupni se k jednomu stolu budou moci posadit nejvýše čtyři lidé. Ve třetím stupni navíc bude moci být restaurace naplněna jen na polovinu své kapacity. Ve druhém a třetím stupni bude provoz stravovacích podniků zakázán mezi 22:00 a 06:00.

Ve čtvrtém a pátém stupni rizika si lidé občerstvení budou moci koupit u výdejních oken, a to v době mimo zákaz vycházení.

Opatření ve školách se budou měnit ve třech stupních

Po obnovení prezenční výuky v prvních a druhých třídách a ve speciálních školách by se ostatní žáci a studenti mohli vrátit do lavic postupně ve třech etapách rozvolňování opatření proti covidu-19. Při zlepšení epidemie na čtvrtou úroveň z pěti by se do škol mohl vrátit zbytek prvního stupně a na druhém stupni by se třídy po týdnech střídaly. Při třetí úrovni by se umožnilo střídání tříd i ve středních školách a do vysokých by se vrátily první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Školy jsou kvůli zhoršení epidemie zavřené od první poloviny října. V současném nejvyšším stupni rizika se skórem 76 až 100 budou mít od příštího týdne prezenční výuku děti z prvních a druhých tříd základních škol a všechny ročníky speciálních škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už ve středu oznámil, že se otevřou 18. listopadu. Kromě toho budou dál fungovat mateřské školy. Ostatní budou zatím pokračovat v povinném distančním vzdělávání.

Vnitřní sportoviště se uzavřou při dvou nejrizikovějších stupních

Ve dvou nejrizikovějších epidemických pásmech se počítá s úplným uzavřením vnitřních sportovišť pro rekreační sporty, venkovní budou omezeny podle počtu osob. Při pátém, nejvyšším stupni rizika, budou moci venku společně sportovat pouze dvě osoby, což platí i v současnosti. Ve čtvrtém pásmu lze sportovat venku při počtu do šesti lidí.

Při schůdnější koronavirové situaci se podle tabulky mohou pravidla uvolňovat. V případě třetího stupně rizika budou moci lidé využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy. Při prvních dvou nejmírnějších stupních pak bude možné sportovat venku i uvnitř, na vnitřních sportovištích se ale budou moci utkat pouze dva týmy na jedné ploše. Doprovozeno to bude organizačními a režimovými opatřeními.

Úřady omezí úřední hodiny ve třech nejhorších pásmech

Úřady omezí úřední hodiny ve třech nejzávažnějších stupních epidemického rizika. Vyplývá to z tabulky pro uvolňování a zpřísňování koronavirových opatření v Česku, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. V nejhorším pátém pásmu mají úředníci vyřizovat jen nezbytnou agendu a v maximální míře upřednostňovat práci z domova.

V prvním stupni rizika podle protiepidemického systému (PES) by měly úřady fungovat bez omezení. Ve druhém by měly zavést organizační a režimová opatření, ke kterým se má ve třetím a čtvrtém stupni přidat omezení úředních hodin. V nejvyšším stupni rizika mají úřední hodiny sloužit jen pro nezbytnou agendu a zaměstnanci přejít na home office.

Klesá reprodukční číslo i podíl nakažených covidem-19 mezi testy

Vývoj epidemie covidu-19 vykazuje zejména v posledním týdnu známky brždění, poklesy jsou ve významných procentech. Počty nově diagnostikovaných jsou ale stále vysoké. Na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví to řekl šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Kleslo podle něj reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivního, na 0,7 až 0,8. Podle Duška klesá i podíl pozitivních mezi všemi testovanými. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové to bylo ve čtvrtek 27 procent. Jsou to dva důležité parametry pro uvolňování opatření podle plánovaného protiepidemického systému.