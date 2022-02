Česko je připravené případně usnadnit Ukrajincům cestu k dlouhodobému vízu

Praha - Vláda by se v případě zhoršení situace na Ukrajině snažila Ukrajincům, kteří jsou v Česku s krátkodobým vízem, usnadnit cestu k dlouhodobému. Po zasedání kabinetu to novinářům řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Také podle premiéra Petra Fialy (ODS) je kabinet připravený se v otázce pobytových povolení pro Ukrajince chovat flexibilně. Na to, aby Ukrajinci s krátkodobým vízem mohli získat dlouhodobé bez nutnosti návratu do vlasti, dnes apelovala například Hospodářská komora.

Komora uvedla, že bez zaměstnanců z Ukrajiny by se v ČR neobešly zejména obchod nebo ubytovací a další služby. Fiala řekl, že vláda je připravená si počínat flexibilně. "Udělat kroky, které zajistí, aby ti lidé mohli zůstat na našem pracovním trhu," uvedl. Souvisí to podle něj i s cílem kabinetu otevírat pracovní trh pro lidi z jazykově a kulturně blízkých oblastí.

Rakušan uvedl, že v Česku je asi 200.000 Ukrajinců s dlouhodobým vízem a přibližně 60.000 s krátkodobým pobytovým povolením. První potenciální pomocí těmto lidem v případě další eskalace konfliktu na Ukrajině by podle něj bylo zajistit těmto 60.000 lidem dlouhodobější pobyt. "Bez toho, aby museli k vyřízení formalit jet do Kyjeva, jet někam na ambasádu či zastupitelský úřad," řekl Rakušan.

Kabinet se podle Fialy i Rakušana připravuje vedle možné migrační vlny z Ukrajiny i na variantu, kdy by se Ukrajinci nuceně i dobrovolně vraceli do vlasti. "Spíše zatím ale predikujeme opačný trend v případě konfliktu," řekl Rakušan. Česko podle něj musí být připravené operativně reagovat na žádosti Ukrajinců, ale dbát při tom i na bezpečnostní prověřování žadatelů.