Česko je připravené na možné výpadky dodávek z Ruska i na uprchlíky

Rakušan: ČR je připravena na prodloužení pobytu Ukrajinců i na uprchlíky

Ukrajinci žijící v Česku mohou počítat kvůli invazi Ruska na Ukrajinu s případným prodloužením povolení k pobytu, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu. Uvedl, že jich je na 60.000. Česko má podle něho připraveny plány na přijetí vysokých tisíců uprchlíků, upřesnit číslo nechtěl. Aktuálně zřejmě budou přicházet Ukrajinci, kteří už v ČR mají zázemí, řekl.

Plány pro případ migrace z anektovaného území jsou podle Rakušana "připraveny na vysoké tisíce uprchlíků". Ve fázi, která se na Ukrajině odehrává dnes, podle Rakušana budou přicházet především lidé, kteří mají v Česku zázemí, například rodiny. Současně je možné, že část občanů Ukrajiny žijících v Česku se bude do vlasti chtít vrátit.

Ministerstvo vnitra chystá telefonní linku, kam se Ukrajinci žijící v ČR budou moci obránit o pomoc, zveřejní také adresy nabízející pomoc. Ukrajinci, kterým v následujících dnech vyprší povolení k pobytu, se podle Rakušana nemusejí bát kontrol. Informaci o chystané humanitární pomoci ministerstvo zveřejní po zasedání svého krizového štábu dnes kolem 15:00.

ČR přeruší příjem žádostí ruských občanů o víza s výjimkou humanitárních případů

Česká republika pozastaví příjem vízových žádostí ruských občanů na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu v souvislostí s invazí Ruska na Ukrajinu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Česká republika také odvolává souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně. Zároveň pozastavuje provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Ministerstvo zahraničí povolá na konzultace české velvyslance v Rusku a Bělorusku, doplnil ministerský předseda.

"Znamená to, že ti diplomaté už nejsou na území České republiky potřeba," řekl k uzavření ruských konzulátů v ČR Fiala. "Je to krok, který má velmi konkrétní význam a dopad na kontakty mezi oběma zeměmi, ale je to také krok, který má i symbolický význam. Ukazuje jasně postoj české vlády a českého státu a je to reakce na ruskou agresivní politiku," doplnil.

"Povolání českých velvyslanců v Rusku a Bělorusku na konzultace do Prahy je standardní diplomatický postup, jak vyjádřit rozhodný protest," řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Velvyslancem v Rusku je Vítězslav Pivoňka, v Bělorusku Tomáš Pernický.

Zhruba desítka českých občanů, jež pracuje na Ukrajině v rámci monitorovací mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), se nyní podle Lipavského evakuuje. "Ministerstvo je průběžně v kontaktu s těmito osobami, zjišťuje, jak se evakuace daří. Pokud nastanou nějaké problémy, tak jsme připraveni do toho nějak vstoupit a pomoci," uvedl ministr.

Černochová: Obrana zvažuje možnosti poskytnutí vojenského zdravotnictví

Ministerstvo obrany zvažuje možnost poskytnutí kapacit vojenského zdravotnictví, pokud by to bylo potřeba. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česká armáda je podle ní připravena na všechny scénáře vývoje. Uvedla, že ministerstvo obrany průběžně vyhodnocuje všechny dostupné informace, a to i z hlediska státních podniků nebo podřízených organizací.

Poukázala na vojenské zdravotnictví. "I tam zjišťujeme případnou možnost poskytnutí třeba i nějakých kapacit, pokud by něco takového bylo zapotřebí," řekla.

BRS podle ministryně debatovala i o posílení východního křídla Severoatlantické aliance. Česko je podle ní k tomu připraveno a má mechanismy, jak to realizovat. Již dříve uvedla, že nejpravděpodobnější je zapojení na Slovensku.

Řekla, že nyní se vedou v NATO konzultace podle článku čtyři Washingtonské smlouvy. Členské země podle ní nyní postupují podle schválených strategických dokumentů. "Nechováme se jako (ruský prezident Vladimir) Putin, my dodržujeme mezinárodní právo," poznamenala.

Článek čtyři Severoatlantické smlouvy obsahuje jednu větu. "Smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost smluvní strany."

Na dosavadních aliančních summitech podle Černochové nezazněl požadavek na vyslání vojáků na Ukrajinu. Zopakovala, že v současné době česká armáda vyčleňuje do aliančních sil velmi rychlé reakce 400 vojáků z brigády rychlého nasazení a 180 z chemického vojska. Pokud by přišly další požadavky v této oblasti, může podle ní Česko alianci vyjít vstříc.

Černochová zároveň potvrdila, že česká armáda posílila bezpečnost generálního konzulátu ve Lvově.

Rusko přináší do Evropy válku, chaos a utrpení, prohlásil Lipavský

Rusko po letech pracně budované stability přináší do Evropy válku, chaos a utrpení nejen nevinných ukrajinských, ale i vlastních občanů a Evropanů. Na tiskové konferenci po jednání resortního krizového štábu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Dnes se sešly také Bezpečnostní rada státu a krizový štáb ministerstva vnitra.

Ačkoli se Západ snažil o vyřešení situace diplomatickou a mírovou cestou, Rusko si vybralo cestu války, řekl ministr. "Jsme svědky neobhajitelné, ničím nepodložené a nevyprovokované agrese Ruska vůči Ukrajině," dodal.

Podle Lipavského se ukázalo, že ruské útoky nastávají i z běloruského území. Česká vláda to bude reflektovat ve své zahraniční politice, řekl ministr. Koordinace kroků mezi vládou a Hradem probíhá podle něj na pracovní úrovni. Ministr připomněl, že prezident Miloš Zeman bude Česko zastupovat na summitu NATO, který se pravděpodobně k dění na Ukrajině uskuteční. Vláda ve středu schválila mandát pro prezidenta.

V cestovatelském systému Drozd je registrováno zhruba 150 Čechů na Ukrajině, odpověděl na dotaz ČTK Lipavský. Víceméně jde o občany, kteří dlouhodobě v zemi žijí. Před invazí nevyjádřili přání odejít, není jasné, jakým způsobem se toto nyní promění, dodal šéf české diplomacie.

Na českých zastupitelských úřadech na Ukrajině byla pozastavena veškerá vízová agenda. Konzulární pomoc je poskytována na generálním konzulátu ve Lvově. Velvyslanectví v Kyjevě bylo dočasně uzavřeno.

Ministr dnes připomněl, že ruský velvyslanec v Praze Alexandr Zmejevskij během středečního předvolání na ministerstvo označil zprávy o přítomnosti ruských vojenských oddílů na Donbasu za dezinformace západních médií. "Je tedy bohužel zcela očividné, že lež se stala běžným nástrojem ruské státní moci, včetně diplomacie," řekl. Na dotaz novináře, zda je ve hře vyhoštění velvyslance, Lipavský odpověděl, že vláda bude připravovat další kroky a odpovědi. "Klíčové bude jednání Bezpečnostní rady státu, těch možností je celá řada," řekl.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, uvedly agentury. Moskva podle Putina nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. V řadě ukrajinských měst včetně Kyjeva jsou slyšet výbuchy, uvedla ukrajinská agentura Unian. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit.

Lipavský v úvodním projevu z velké části zopakoval ranní vyjádření české diplomacie. Odsoudil neakceptovatelné chování Ruska, vyzval jej k ustoupení od vojenské agrese, stažení vojsk z Ukrajiny a navrácení se k jednacímu stolu. Zopakoval též varování před jakýmikoli cestami na Ukrajinu a výzvu českým občanům k opuštění země.

"V momentě, kdy nastane vojenský konflikt, schopnost ministerstva zahraničí pomoci občanům na Ukrajině je velmi limitovaná a omezená. Proto vydáváme takto přísné varování," řekl ministr.

