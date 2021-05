Česko je přihlášené na ZOH 2022 v Pekingu, Kejval a Zeman podepsali dokumenty

Praha - Česko je přihlášené na zimní olympijské hry 2022 v Pekingu. Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval podepsal přihlášku a prezident Miloš Zeman nezbytný průvodní dopis prezidentu Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasi Bachovi. Slavnostní ceremoniál na Pražském hradě se kvůli koronaviru uskutečnil v komorním počtu. Zahájení zimních her v Číně je naplánované na 4. února 2022.

Peking je prvním městem, které bude hostit letní i zimní olympijské hry. Ty letní se zde uskutečnily v roce 2008. "Částečně už víme, do čeho jdeme a co můžeme od čínské metropole očekávat," poznamenal před podpisem Kejval.

Šéf mise Martin Doktor měl rok před zahájením her obavy z velkých vzdáleností. Centrum sjezdového lyžování a sportů v ledovém korytě Jen-čching je sto kilometrů od Pekingu a středisko pro zbývající sporty na sněhu Čang-ťia-kchou ještě o dalších sto kilometrů dál. Přímo na olympijská sportoviště se Doktor ani další šéfové misí nedostali, viděli je pouze na videu. Čína zůstává kvůli koronaviru před cizinci prakticky uzavřená.

Kejval věří, že ZOH v Pekingu budou mít stejně jako ty letošní letní v Tokiu symbolickou hodnotu v koronavirové pandemii, která trvá už více než rok. "Vnímáme je jako světlo na konci tunelu, okamžik, kdy se svět bude vracet do normálních kolejí. Vidíme přesah, že se nebude jednat jen o sportovní zápolení," popisoval.

Prezident Zeman byl poctěn tím, že může podepsat průvodní dopis v souvislosti s českou účastí na olympijských hrách. Připomněl ale, že na dopis před OH v Riu de Janeiro má nepříjemné vzpomínky. "Tehdy jsem osobně na jeho žádost slíbil panu předsedovi Bachovi, že pojedu na olympijské hry do Ria. Na oplátku jsem dostal slib, že pan Bach zařídí divokou kartu pro Martinu Sáblíkovou, aby se mohla zúčastnit cyklistických soutěží. Nejsem si jist, jestli je v duchu olympismu nedodržování slibů," řekl. Připomněl tak letní olympijskou kauzu úspěšné rychlobruslařky Sáblíkové, která kvůli chybnému výkladu nominačních kritérií nemohla startovat v olympijské časovce.

Na další Zemanův podpis na dopis Bachovi tento příběh neměl vliv. "Dopis podepisuji, ale na žádnou olympiádu nepojedu. Přeji všem sportovcům plný úspěch a zdar v jejich počínání," dodala hlava státu.

Na posledních zimních olympijských hrách, které se uskutečnily v roce 2018 v Pchjongčchangu, startovalo 95 českých sportovců. Získali sedm medailí. O jediné dvě zlaté se postarala globální hvězda olympiády Ester Ledecká. Nejdříve šokovala triumfem v superobřím slalomu na lyžích a pak splnila roli favoritky v paralelním obřím slalomu na snowboardu.

Doktor by byl rád, aby v Pekingu bylo kolem stovky českých reprezentantů. Pokud by se kvalifikovaly hokejistky, tak by to mohlo být zhruba 120.