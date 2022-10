Česko je podle Síkely blízko dohodě s Německem o sdílení plynu v nouzi

Praha - Česká republika je blízko dohodě s Německem o sdílení plynu v případě nouze. Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) to řekl po dnešním pražském jednání s německým ministrem hospodářství a klimatu Robertem Habeckem. Česko má podle Síkely eminentní zájem o podíl ve vznikajících německých LNG terminálech.

Síkela uvedl, že dnes s Habeckem probírali shodu o solidaritě, která nastavuje podmínky, za kterých bude Německo s Českem sdílet plyn v případě nouze. "Věřím, že jsme se výrazně posunuli a brzy budeme moci naši společnou dohodu uzavřít," řekl Síkela bez dalších informací. Uvedl, že česká ekonomika je s německou extrémně propojená, takže "když šlape německý průmysl, pomáhá i českému."

Síkela také podotkl, že se mu například domácí opozice vysmívala za myšlenku, že v případě, že budou české domácnosti trpět nedostatkem plynu, že se zastaví část německého průmyslu. "A my pak od nich dostaneme tu potřebnou část plynu. Tak k této dohodě jsme se přiblížili v tom, že jsme definovali parametry, za jakých by se to dělo. Mluvili jsme i o tom, jak pracovat s tím, že by tím Německu vznikla určitá škoda. A jak my jako strana, které by se pomáhalo, to budeme kompenzovat," řekl Síkela. Žádné bližší informace však neuvedl.

Kvůli dostatku energií mluvili Síkela s Habeckem i o vznikajících německých terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG) ve Wilhelmshavenu a v Brunsbüttelu u Hamburku. "Řekl jsem panu ministrovi, že za Česko máme o podíl v některém z nich eminentní zájem. Německo je klíčový partner pro náš plán odchodu od ruských fosilních paliv," řekl Síkela.

Česká republika od září získává plyn z LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven, ve kterém má pronajaté tři miliardy metrů krychlových plynu. Spotřeba plynu v České republice loni přesáhla devět miliard metrů krychlových.

Síkela s Habeckem dnes také mluvili o vylepšení dočasného krizového rámce, tedy pomoci velkým podnikům proti vysokým cenám energií, který přijala Evropská komise na konci března. Český ministr uvedl, že je potřeba ho prodloužit, pozměnit a posunout tak, aby byl více flexibilní a reagoval na danou situaci . "Rádi bychom vyzvali Evropskou komisi k co nejdřívějšímu předložení prvního návrhu. Věříme, že to je v zájmu celého hospodářství v Evropské unii," řekl Síkela.