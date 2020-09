Česko-japonské kulturní vztahy mají tradici i budoucnost

Japonská kultura si během posledních sta let vydobyla v České republice pevnou pozici a obohacuje životy v mnoha směrech. Také česká kultura je v Japonsku tradičně oblíbená, zejména hudba, výtvarné umění a animace. České stopy zanechali v Japonsku i čeští architekti nebo sportovci.

Tradiční japonská kultura

Tradiční kulturní disciplíny jsou v Japonsku stále živé v téměř nezměněné podobě po několika staletích. Určité povědomí o tradiční japonské kultuře u nás bylo už začátkem 20. století, mimo jiné díky cestopisům Josefa Kořenského či knihám Joea Hlouchy. Od druhé poloviny 20. století se o šíření japonské kultury významně zasazuje Československo-japonská, později Česko-japonská společnost, ve které se scházejí příznivci japonských zahrad, bonsají nebo čaje. Dlouhá léta funguje pobočka čajové školy Urasenke nebo škola ikebany (aranžování květin) školy Sógecu. Milovníci deskových her se mohou naučit japonské šachy šógi či komplexní igo, hudebně založení lidé mohou hrát na bubny wadaiko nebo flétnu šakuhači. Několikrát do roka zavítají do republiky umělci z Japonska, nejčastěji proto, aby české diváky seznámili s tradiční hudbou, tancem a divadlem. Už dvě desítky let zprostředkovává japonské scénické umění světově unikátní české Divadlo kjógen, které diváky baví autentickým provedením japonských frašek.

Sport

Jednou z nejintenzivněji přijímaných součástí japonské kultury je u nás jednoznačně tradiční sport. Počátkem 20. století v Japonsku vzniklo z různých starších forem několik moderních bojových umění, která se rychle rozšířila do celého světa včetně středoevropského regionu. První pokusy s výukou džú-džucu proběhly v roce 1907 pod vedením Dr. Františka Smotlachy.

V roce 1920 navštívili Tokio zástupci českého Sokola. Měli možnost podívat se na tréninky šermu kendó, zápasů sumó či tehdy moderního džúdó, které vzniklo z principů džú-džucu. Dokonce se setkali přímo s jeho zakladatelem, profesorem Kanó Džigoró. Džúdó se v českých končinách začalo systematicky vyučovat od 30. let a dodnes se těší velké popularitě. Už od poválečných let si cestu k českým příznivcům postupně hledaly další japonské sportovní disciplíny, například kendó, aikidó či lukostřelba kjúdó, které je možné praktikovat v mnoha specializovaných klubech po celé zemi.

Z druhé strany stojí za zmínku oblíbenost českých sportovních legend v Japonsku. Nesmazatelně se tam svými výkony na OH v Tokiu v roce 1964 zapsala zejména Věra Čáslavská, bez pozornosti nezůstávají ani výkony jiných českých sportovců. Čest česko-japonským vztahům dělá i skutečnost, že český velvyslanec v Japonsku už 40 let na jednom z nejdůležitějších turnajů sumó předává nejlepšímu zápasníkovi pohár vyrobený v české sklárně.

Partnerská města

V současnosti udržují partnerské vztahy s protějšky v Japonsku tři česká města. V roce 1990 uzavřely partnerství města Plzeň a Takasaki, v roce 1992 lázeňská města Karlovy Vary a Kusacu a konečně v roce 1996 Praha a Kjóto. Plzeňská ZOO v souvislosti s tímto partnerstvím pravidelně hostí Dny japonské kultury, které návštěvníkům představují bonsaje a ikebanu, umění japonského meče, čajový obřad a další tradiční prvky japonské kultury. Při význačných výročích vzniku partnerství se obdobné kulturní akce konají i v ostatních městech. Například v roce 2016 navštívila Prahu u příležitosti 20 let vztahů oficiální delegace kjótského zastupitelstva – a rovněž se konaly Dny Kjóta v Praze. Neoficiální přátelské vztahy udržuje s japonskými městy několik dalších českých měst.

V roce 2019 byl ve městě Sakai v prefektuře Ósaka založen honorární konzulát České republiky a v březnu následujícího roku byl otevřen honorární konzulát i ve městě Naha na ostrově Okinawa. Je zřejmé, že česko-japonská spolupráce vzkvétá i na regionální úrovni.

Japanologie

Počátky české japanologie sahají do roku 1947, kdy vznikl dodnes fungující samostatný obor na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti nabízí studijní obor zaměřený na Japonsko také na Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci. Kromě japonského jazyka se zde studenti učí i o japonské historii, literatuře, společnosti, ekonomice a mnoha dalších oblastech. Tyto univerzity mají zároveň partnerské smlouvy s mnoha vysokými školami v Japonsku a organizují bohaté výměny studentů. Ta se odehrává nejen v humanitních, ale i v přírodovědných oborech. Každoročně přibývá českých studentů, kteří pomocí meziuniverzitních dohod či stipendijních programů japonské vlády v Japonsku studují. Právě tito studenti si často udržují svůj blízký vztah k Japonsku i během své pracovní kariéry a silně přispívají k dalšímu rozvoji česko-japonských vztahů.

Popkultura a film

Čím dále tím větší oblibě se těší japonská populární kultura zastoupená především filmy, animovanými seriály anime, komiksy manga či počítačovými hrami. Největší pravidelnou událostí pro příznivce japonské popkultury je brněnský Animefest, který každoročně přiláká tisíce fanoušků z Česka a celé Evropy. Diváci se pokaždé těší na filmové projekce, soutěže v cosplay, zajímavé přednášky a ukázky tradiční japonské kultury. Menší festivaly zaměřené na japonskou kulturu můžeme najít po celé republice. Zájemci o japonskou kinematografii mohou navštívit pražský festival japonského filmu Eigasai nebo festival Febiofest. Japonské filmy bývají i součástí MFF Karlovy Vary. U mnoha lidí začíná blízký vztah k Japonsku právě přes zájem o japonskou popkulturu, proto podobné festivaly plní důležitou roli v prohlubování vztahů mezi oběma zeměmi.

České výtvarné umění

Jedním z velice oblíbených umělců v Japonsku je Alfons Mucha. V roce 2017 byla u příležitosti 60. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou v Tokiu vystavena Muchova Slovanská epopej. V tokijském Národním centru umění bylo jako vůbec poprvé v zahraničí vystaveno všech 20 obrazů tohoto cyklu. Výstava trvající od března do června přilákala přes 650 000 návštěvníků, včetně japonského císaře a císařovny a stala se tak třetí nejnavštěvovanější světovou výstavou roku.

Dílo Muchy je spojené s japonskou uměleckou tradicí. V době, kdy působil v Paříži, byl v Evropě velice populární japonismus, který ovlivnil jeho umělecký styl. Muchovy plakáty ve stylu art nouveau si později naopak získaly popularitu v dalekém Japonsku, kde ovlivnily především tvůrce komiksů manga.

Dnes se velké oblibě v Japonsku těší i české loutkářství či animovaný film.

Hudba

Tradičně velice pestré jsou vztahy obou zemí v oblasti hudby. Je známo, že hudba českých skladatelů se v Japonsku těší velké oblibě a české hudební soubory i sólisté jsou tam vždy vřele přijímáni. To je jistě jedním z důvodů, proč Japonsko patří mezi jejich nejoblíbenější koncertní destinace. Mimořádným způsobem k česko-japonské kulturní výměně přispívá například orchestr České filharmonie, jehož vystoupení v nejlepších sálech celého Japonska jsou součástí koncertních sezón tohoto tělesa již více než 60 let. Není tedy náhodou, že do České republiky přijíždí studovat mnoho mladých japonských hudebníků, kteří ji pak dokonce často volí za své trvalé působiště.

V historii vztahů obou zemí zaujímá nezanedbatelné místo Mezinárodní hudební festival Mladá Praha, spoluorganizovaný českým a japonským festivalovým výborem. Letos už po devětadvacáté poskytuje mladým talentovaným hudebníkům nejen příležitost prokázat svůj talent a předvést výsledky každodenní píle, ale také navázat do budoucna přínosná i povzbuzující profesní přátelství. Na Mladou Prahu jsou zváni začínající umělci z různých zemí celého světa, japonští a čeští interpreti se však účastní pokaždé.

Česko-japonské spolky

V Česku působí hned několik organizací, které se věnují šíření japonské kultury. Nejdelší tradici má v Praze sídlící Česko-japonská společnost, která mimo pravidelných kurzů japonštiny a kaligrafie každoročně organizuje filmový festival Eigasai, Japonský den v Průhonicích, česko-japonský novoroční koncert a mnohé další velké události. Japonské centrum Brno se zaměřuje především na výuku japonštiny a organizuje pro studenty z celé republiky mezinárodní japonskou zkoušku JLPT. Česko-japonské kulturní centrum v Ostravě rovněž nabízí kurzy japonštiny, pravidelně pořádá festival Japonské dny v Ostravě a návštěvníci mohou ochutnat japonské pohoštění v přidružené kavárně Heiwa Café.