Česko i jih Evropy zasáhla tropická vedra, v ČR byl nejteplejší den roku

Do ulic v centru Prahy vyjely 15. července 2023 kropicí vozy. Na snímku je jeden z nich na Hradčanském náměstí. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Česko, některé jihoevropské země i Spojené státy v sobotu zasáhla tropická vedra. Teploty v ČR na pěti místech vystoupaly přes 38 stupňů Celsia, Česko tak zažilo dosud nejteplejší den letošního roku. Teplotní maxima pro 15. červenec zaznamenala stovka ze zhruba 160 dlouhodobě měřících stanic. Před tropickými teplotami meteorologové varovali, až na 34 stupňů mají stoupat i v neděli, zejména na východě země. Kvůli horkému a suchému počasí platí na celém území ČR až do odvolání vysoké nebezpečí požárů. Hasiči zasahovali u hořících skládek nebo přírodních porostů. Stoupl zájem o koupaliště a další místa, kde se lidé mohou zchladit.

Nejvíc dnes teploměr ukázal v Plzni-Bolevci a Řeži u Prahy, shodně 38,6 stupně Celsia. Bolevecká teplota je zároveň novým celorepublikovým rekordem pro 15. červenec, dosud to bylo 36,8 stupně z roku 2007 z Poděbrad, řekla ČTK Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teplota z Řeže u Prahy se mezi dlouhodobé rekordy nepočítá, protože tamní stanice měří jen 12 let. Nová maxima pro dnešní den zapsaly podle Odstrčilové meteorologické stanice spíše v Čechách, zejména v severozápadních, středních a západních, na Moravě v menší míře.

Tropická, tedy s teplotami neklesajícími pod 20 stupňů Celsia, může být i noc na neděli. Ve druhém víkendovém dni meteorologové očekávají 26 až 31 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 34 stupňů. Od západu mohou v neděli přijít přeháňky a bouřky. Výstraha před vysokými teplotami, která dnes platila s vysokým stupněm nebezpečí pro většinu území Čech, má v neděli platnost s nízkým stupněm nebezpečí ve čtyřech moravských krajích. Kvůli horkému a suchému počasí je v osmi krajích zakázané používání otevřeného ohně v přírodě.

Přesto v přírodě hoří častěji než jindy. Z pátečních 21 zásahů středočeských hasičů bylo 11 u hořících polních porostů nebo trávy. V Pardubickém kraji za prvních 13 dní července hasiči vyjížděli ke 33 požárům na polích a v přírodě, loni ve stejném období bylo takových zásahů šest, uvedla dnes mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková. "Dnes nás zaměstnalo 148 požárů. Polovina jsou požáry v přírodním prostředí (polní a travní porosty, stohy nebo posekaná strniště). V tuto chvíli je situace srovnatelná s minulou sobotou," napsal před 19:00 na twitteru Hasičský záchranný sbor ČR. Oheň vzplanul také na skládkách odpadu, hořely ve Volfarticích na Českolipsku a ve Vysoké Peci na Chomutovsku.

Ochladit se lidé snaží na koupalištích. Někde dnes jejich kapacita nestačila zájmu a lidé museli na vstup čekat ve frontě, například v Praze na Petynce. Provozovatelé z hlavního města uvedli, že návštěvnost v červenci vzrostla, celkově v letošní letní sezoně zatím zhruba odpovídá loňsku. V útrobách jeskyní, ale i v komnatách hradů či v podzemí vojenských tvrzí se mohou zchladit obyvatelé a návštěvníci Olomouckého kraje. Jižní Morava nabízí příjemnější klima než venku ve vinných sklípcích. V některých je dokonce natolik chladno, že v nich vinaři přitápějí, aby hostům nebyla zima, řekli ČTK. Na hudebním festivalu Hrady CZ v podhradí středočeského hradu Točník hasiči zkrápěli návštěvníky vodou z cisterny.

Spotřebu elektřiny v Česku současná vedra zvyšují jen mírně. Klimatizace a další zařízení nemají až takový vliv a letní spotřeba je proti zimě stále výrazně nižší, vyplývá z vyjádření energetických firem pro ČTK. Ve srovnání s předchozími roky navíc podle nich letos mohou hrát roli úspory. V podobně horkých dnech jako nyní roste zájem o výrobníky zmrzliny, sodové vody a ledu, řekli ČTK prodejci. Ve srovnání s minulým týdnem nebo červnem stoupl až o desítky procent.

S extrémními vedry spojenými s tlakovou výší Kerberos se potýkají jihoevropské země. V Itálii dnes podle ministerstva zdravotnictví platila nejvyšší výstraha pro 15 měst včetně turistických destinací, jako jsou Řím, Florencie nebo Boloňa. Úřady v Aténách dnes opět rozhodly v odpoledních hodinách omezit kvůli zdravotním rizikům pro turisty přístup do Akropole i jejího Parthenónu, píše řecký server eKathimerini. V Aténách dnes bylo až 39 stupňů Celsia. Anticyklónu Kerberos by přitom měla vystřídat další tlaková výše Chárón, která v úterý a ve středu může přinést ještě vyšší teploty.

Španělsko dnes vlna veder výrazněji nepostihla, teploty se tam s výjimkou nejjižnější části země držely kolem 30 stupňů Celsia. Na ostrově La Palma, který je součástí španělských Kanárských ostrovů, nicméně ráno vypukl lesní požár a úřady podle agentury Reuters musely evakuovat nejméně 500 lidí. Vedra trápí také Turecko, desítky lidí dnes na západě země skončily v nemocnicích se závažnějším případem úpalu, informovala agentura DPA.

Horké počasí sužuje také jih a jihozápad Spojených států, o nynějším víkendu by tam navíc vedra mohla zesílit. Varování meteorologů platí pro oblasti, kde žije až 113 milionů Američanů, z toho 27 milionů v příštích dnech zažije teploty vyšší než 43 stupňů Celsia, píše web stanice BBC. Parky, muzea, zoologické zahrady, ale i některé kavárny a restaurace v Texasu kvůli extrémním teplotám při vaření v kuchyních zkracují otevírací doby a dodavatelé elektřiny hlásí vysokou spotřebu kvůli zapnutým klimatizacím a ventilátorům. Teplotní rekord by mohl padnout také v Údolí smrti. Na jednom z nejteplejších míst na Zemi, vzdáleném asi 150 kilometrů na západ od Las Vegas, by mohlo být až 54 stupňů Celsia.