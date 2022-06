Česko hodlá v čele EU prosazovat další podporu Ukrajiny, řekl Lipavský

Lucemburk - Česko hodlá během svého předsednictví v Radě Evropské unie klást důraz na další podporu Ukrajiny, jejíž kandidaturu do EU by mohl schválit tento týden summit unijních lídrů. Novinářům to dnes po jednání s kolegy z ostatních členských zemí řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský, který dnes za českou vládu symbolicky převzal vedení pro příští ministerská zasedání. Téma války na Ukrajině a podpory Kyjeva bude podle něj náplní řady akcí českého předsednictví.

Ministři se dnes vyjadřovali mimo jiné k tomu, zda by Ukrajina v souvislosti s pokračující ruskou invazí měla získat postavení kandidáta členství v evropském bloku. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell před jednáním prohlásil, že neví o námitkách žádné z unijních zemí. Také Lipavský vidí šanci na jednomyslné schválení statusu summitem optimisticky, zejména proto, že takový krok minulý týden podpořili lídři Francie, Německa a Itálie při návštěvě Kyjeva.

"Vnímám, že válka pokračuje a že i partneři na Západě rozumí tomu, že se něco stát musí. Že musí udělat nějaký krok, pokud nemá Evropská unie ztratit v očích Ukrajinců důvěryhodnost," hledal dnes vysvětlení pro rostoucí podporu ukrajinské kandidatury Lipavský. Zároveň však nechtěl předpovídat, zda Kyjev získá souhlas šéfů všech 27 unijních států. Udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku minulý pátek doporučila Evropská komise a dnes se pro něj vyslovil například ministr zahraničí Nizozemska Wopke Hoekstra, jehož země patřila dosud k těm nejskeptičtějším.

Podle Lipavského může být schválení kandidatury milníkem ve vztahu k EU, bude však potřeba další práce, která se bude týkat půlročního českého předsednictví. To oficiálně začne 1. července.

"Je potřeba podporovat dále Ukrajinu, aby obstála v té válce, kterou proti ní vede Rusko, a je potřeba pokračovat i v humanitárních aktivitách," uvedl Lipavský. Unijní země hodlají dále poskytovat Kyjevu zbraně potřebné k odražení ruské ofenzivy na východě a jihu země či přispívat k financování akutních potřeb ukrajinského státu. Česko se kromě toho spolu s několika dalšími zeměmi snaží docílit toho, aby EU vyčlenila další peníze na péči o ukrajinské uprchlíky.