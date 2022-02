Česko daruje Ukrajině desítky tisíc zbraní

Praha - Česko daruje Ukrajině 30.000 pistolí, 7000 útočných pušek, 3000 kulometů, několik desítek pušek pro ostřelovače a asi milion nábojů. O rozhodnutí vlády dnes na tiskové konferenci informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Přepravu darovaného materiálu v hodnotě asi 188 milionů korun zajistí Česká republika, postará se i o přepravu munice, kterou už česká vláda Ukrajině darovala v lednu a zatím zůstávala na českém území.

Černochová uvedla, že vláda dnes také schválila změnu v podmínkách darování dělostřelecké munice, o kterém rozhodla na konci ledna. Dopravu munice zajistí české ministerstvo obrany, a nikoli ukrajinská strana. Původně bylo podle ní domluveno, že dělostřeleckou munici si Ukrajina převezme na českém území. Uvedla, že koncem ledna, kdy vláda rozhodovala, byla situace jiná a existovala možnost letecké přepravy. "Je mi líto, že to Ukrajina nestihla,“ podotkla.

Přeprava bude podle ministryně zajištěna v řádu hodin, Ukrajinci si materiál převezmou na dohodnutém místě. Podrobnosti nechtěla ministryně sdělovat. "Rozhodně touto pomocí pomoc České republiky, vlády České republiky ani resortu ministerstva nekončí," prohlásila. Ministerstvo se podle ní zabývá možností odeslat další pomoc na Ukrajinu.

Ministerstvo v tiskové zprávě upřesnilo, že aktuální dodávka zbraní představuje 30.150 kusů pistolí ráže 9mm vzor 82, 5000 kusů útočných pušek vzor 58 ráže 7,62 mm, půl milionu nábojů NB 7,62-43, 125.000 nábojů NB 7,62-SV 43, 2085 7,65mm samopalů vzor 61 Škorpion a milion nábojů NB 7,65-Browning. Dále jde o 3200 univerzálních kulometů vzor 59 ráže 7,62mm, 12 odstřelovacích pušek Dragunov ráže 7,62 mm, milion nábojů NB 7,62-59 a další milion nábojů NB 7,62-SV 59 a 150.000 nábojů NB 7,62-PZ 59. Dále česká vláda darovala na Ukrajinu i 19 odstřelovacích pušek Falcon ráže 12,7 mm a související materiál nezbytný pro přepravu.

Celková účetní hodnota daru představuje podle ministerstva obrany 188,106.550 korun.Vláda pro tento dar schválila výjimku z podmínky nepotřebnosti tohoto majetku. Současně s tím schválila bezúplatné předání ukrajinské strany. Mluvčí vlády Václav Smolka dnes na dotaz ČTK uvedl, že vláda rozhodovala takzvaně per rollam, aby bylo možné pomoci co nejrychleji.

Nabídku zbraní předložilo i ministerstvo vnitra, s nabídkou se hlásí i městské policie. Ministerstvo zpracovává materiál o kapacitách ubytovacích zařízení, kam by bylo možné umístit uprchlíky. Zároveň se hlásí příslušníci aktivních záloh i vojáci s nabídkou darování krve. "Určitě i poptáváme v našich zdravotnických zařízeních, jestli tam nemají nějaký zbytný vojenský zdravotní materiál,“ řekla ministryně. Na úrovni vlády se podle ní řeší i možnost dodávek benzinu a nafty.

Ministryně také uvedla, že pokud by čeští dobrovolníci chtěli pomáhat na Ukrajině v neziskových nestátních organizacích, které už tam nyní působí, pak jim v tom nic nebrání. Pokud by ale chtěli čeští občané vstoupit do ukrajinské armády, upozorňuje ministerstvo obrany na to, že občan ČR smí vstoupit do ozbrojených sil jiného státu pouze se souhlasem českého prezidenta. Výjimku tvoří služba v ozbrojených silách členských států NATO. Podmínky upravuje branný zákon.

Řekla také, že Ukrajina Rusům způsobuje značné ztráty. Doufá v to, že k podpoře Ukrajiny se přidají další země a Ukrajina nezůstane sama.

Sky News: Celkem 27 zemí včetně států EU poskytne Ukrajině více zbraní Celkem 27 zemí, včetně států Evropské unie, USA a Británie, souhlasilo s poskytnutím více zbraní nebo zdravotnické pomoci Ukrajině. Uvedla to dnes televize Sky News. Britský ministr obrany Ben Wallace podle ní v pátek večer uspořádal virtuální dárcovskou konferenci zaměřenou na vojenskou pomoc Ukrajině. Pomoc spočívá v poskytnutí mimo jiné munice, protitankových či protiletadlových zbraní, ale také zdravotnického vybavení. K ukrajinské armádě se podle televize může dostat navzdory tomu, že bojuje s ruskými ozbrojenými silami na několika frontách. Britská stanice rovněž uvedla, že zbraně se rozhodly poslat země, které byly ještě před ruskou invazí na Ukrajinu proti tomuto kroku. Z její zprávy ale není jasné, které to jsou. Česká ministryně obrany Jana Černochová na svém twitterovém účtu dnes oznámila, že vláda schválila další pomoc Ukrajině pro boj s ruskou agresí. Zahrnuje kulomety, samopaly, ostřelovací pušky, pistole a odpovídající munici v hodnotě 188 milionů korun. Slovenská vláda schválila vyslání vojenského materiálu v hodnotě 2,6 milionu eur (přes 64 milionů Kč) a materiál ze státních hmotných rezerv za 8,4 milionu eur (přes 207 milionů Kč), píší slovenská média. Bratislava pošle na Ukrajinu deset milionů litrů nafty, dále 2,4 milionu litrů leteckého paliva a 12.000 kusů munice ráže 120 milimetrů, oznámil podle médií ministr obrany Jaroslav Naď. Celkem jde o pomoc v hodnotě přes 11 milionů eur (přes 272 milionů Kč). Agentura Reuters dopoledne informovala, že Francie se rozhodla poslat na Ukrajinu obranné vojenské vybavení. Podle mluvčího francouzské armády Paříž zvažuje také vyslání útočných zbraní. "Dovedete si představit, že odeslání vybavení je v tuto chvíli komplikované," řekl novinářům mluvčí náčelníka generálního štábu. Nizozemsko dnes oznámilo, že co nejrychleji dodá Ukrajině 200 raket Stinger pro protivzdušnou obranu, uvedl Reuters. Rakety doplní další vybavení, které tato země přislíbila Ukrajině už dříve, včetně pušek, munice, radarových systémů a robotů pro detekci min.