Česko daruje Indii 500 kyslíkových lahví, situace v zemi je vážná

Praha - Česko daruje Indii, která se potýká s velkým nárůstem počtu infikovaných koronavirem, 500 kyslíkových lahví. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž to ve čtvrtek schválí vláda. Do Indie by měly být dopraveny začátkem příštího týdne společně s rakouským darem.

Babiš o vážné situaci v Indii hovořil minulý týden s českým velvyslancem v Indii Milanem Hovorkou a také indickým velvyslancem v Praze Hemátem Kotalvarem.

Indie za poslední den zaznamenala 3293 úmrtí po nemoci covid-19 a více než 360.000 nově nakažených koronavirem. V obou případech jde o dosud nejvyšší denní údaje. Celková bilance zemřelých tím podle agentury Reuters přesáhla 200.000. Indie hlásí více než 300.000 nových případů infekce denně celý týden.

Druhá nejlidnatější země světa s téměř 1,4 miliardy obyvatel hranici 200.000 úmrtí po covidu-19 překonala jako čtvrtá na světě po Spojených státech, Brazílii a Mexiku. Mnoho odborníků se přitom domnívá, že skutečné počty infikovaných jsou výrazně vyšší.

Zdravotní odborníci poukazují na to, že rychlý nástup infekce souvisí i s tím, že se konala shromáždění při hinduistických svátcích a v některých státech také předvolební shromáždění. Svůj podíl viny nese podle expertů i vláda, která předčasně vyhlásila úspěch v boji proti koronaviru, což vedlo k laxnosti a nedodržování ochranných opatření.

Do pomoci Indii se zapojila už řada států, mezi jinými USA, Británie, Francie, Německo, Austrálie nebo Irsko. Mnohé posílají kyslík, ventilátory, zdravotní potřeby a Spojené státy dají k dispozici také vakcíny.