Česko dá v příštím roce přes 1,1 mld. Kč na rozvojovou pomoc

Praha - Česko dá v příštím roce přes 1,1 miliardy korun na pomoc v rozvojových zemích. Dvoustranná pomoc zamíří především do šesti prioritních zemí - do Bosny, Gruzie, Moldavska, Kambodži, Etiopie a Zambie. Vyplývá to z plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2020, který dnes podpořila vláda. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zahraničí.

Česko se chce při rozvojové spolupráci tematicky zaměřit na správu věcí veřejných, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, podporu hospodářského růstu, podporu zemědělství a rozvoje venkova a na sociální rozvoj. Při volbě nástrojů pro poskytování pomoci bude Česko usilovat o zapojení veřejného, neziskového a soukromého sektoru do rozvoje šesti prioritních zemí.

Kromě šesti prioritních zemí plán rozvojové spolupráce počítá i s pokračováním specifického programu pro pomoc Ukrajině. Z celkového rozpočtu pomoci by pro tuto zemi mělo být vyčleněno 20 milionů korun. Peníze půjdou na podporu demokratické transformace Ukrajiny a na obnovu země.

Ministerstvo označilo rozvojovou pomoc za jeden z hlavních nástrojů pro boj proti nelegální migraci. "ČR dlouhodobě zastává názor, že pomoci je třeba lidem především v místech, kde jim aktuální problémy neumožňují pokojně žít a odkud pak odcházejí hledat lepší život do Evropy. Na tuto pomoc jde necelých 700 milionů korun," uvedlo ministerstvo.

Na pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami a konflikty bude vyčleněno 220 milionů. Na podporu rozvoje lidských a občanských práv je určeno 70 milionů. "Peníze, které investujeme v rámci rozvojové a humanitární pomoci, jsou nejen pozitivní vizitkou naší země ve světě, ale také důležitou investicí do stability a prosperity naší země," uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Součástí rozpočtu je i peněžní dar pro Afghánistán 40 milionů korun. O poskytování tohoto pravidelného daru v letech 2018 až 2020 rozhodla vláda v červnu 2016. Peníze mají přispět k fungování afghánských bezpečnostních sil a k rozvoji země.