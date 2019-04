Praha - Česko je připraveno pomoci Francii při obnově slavné pařížské katedrály Notre-Dame, kterou v pondělí večer poničil požár. Nabízí pomoc restaurátorů i peníze na obnovu chrámu, kterému shořela střecha, zřítila se část klenby a vysoká věž. V souvislosti s požárem jedné z dominant francouzské metropole se i v Česku začalo mluvit o ochraně památek před ohněm. Hasiči za posledních deset let zaznamenali v zemi 133 požárů historických památek s vysokou materiální a nevyčíslitelnou nehmotnou škodou. Společně s památkáři a vlastníky objektů se snaží protipožární ochranu budov vyřešit tak, aby byla funkční a zároveň estetická.

Pražský hrad je připraven prostřednictvím svých restaurátorských dílen a ateliérů pomoci Paříži s obnovou katedrály Notre-Dame, napsal francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi jeho český protějšek Miloš Zeman. Prezidentská kancelář v souvislosti s požárem Notre-Dame uvedla, že do údržby a rekonstrukce katedrály svatého Víta včetně její ochrany před požáry investuje asi 20 milionů korun ročně. Protipožární ochrana gotické památky za tři roky stála deset milionů korun. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář řekl, že i bezpečnostními opatřeními u vstupu na Pražský hrad se snaží minimalizovat možnost žhářských útoků. Katedrálu podle něj hlídá 145 požárních čidel a v objektu je umístěno 29 hasicích přístrojů. Do výškových částí katedrály se dá čerpat voda třemi suchovody, za minutu je to více než 1200 litrů. "Dřevěná střecha velké věže je chráněna přístroji se 70 speciálními hasicími hlavicemi," dodal.

Také historická budova pražského Národního divadla, které krátce po svém otevření v srpnu 1881 vyhořelo, má požární signalizaci napojenou na dispečink s nepřetržitou službou. Hlediště a hlavní a zadní jeviště oddělují dvě protipožární opony. S případným zásahem proti ohni se počítá také při nynější rekonstrukci budovy Státní opery. Hlavní město nechá dnes večer rozsvítit Petřínskou rozhlednu v barvách francouzské trikolory k připomenutí požáru katedrály Notre-Dame.

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že česká vláda je připravena pomoci i finančně, čeká ale na rozhodnutí francouzské vlády o postupu rekonstrukce a organizování sbírky. Podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) může ČR pro obnovu chrámu nabídnout pomoc odborníků, jeho úřad pracuje na uspořádání veřejné sbírky. "Sám úřad ji pořádat nemůže, ale může tak učinit státní příspěvková organizace," uvedl Staněk. Zákon podle něj nebrání tomu, aby peníze vybrané na zvláštním bankovním účtu byly převedeny do zahraničí. O konkrétní možnosti nyní jeho úřad jedná s ministerstvem financí i zahraničí.

Pomoci s obnovou Notre-Dame by mohli čeští restaurátoři nebo odborníci z Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně, kteří mají zkušenosti s opravami vyhořelého slovenského hradu Krásná Horka.

Česká biskupská konference oznámila, že vyhlásí finanční sbírku jako gesto pomoci francouzské katolické církvi. Chce tak pomoci s obnovou katedrály Notre-Dame. Číslo konta sbírky je 5304779730/2700 a variabilní symbol 910770.

Hasiči připomněli, že v době vzniku historických objektů požární bezpečnost nikdo neřešil a konstrukčně památky neodpovídají současným normám. Stavební prvky, zejména střechy, jsou často z hořlavého materiálu, stavby jsou strmé, věže vysoké a není možné se k nim dostat. Většinou také zcela chybí jakékoliv protipožární zabezpečení.

Čeští odborníci si myslí, že katedrálu Notre-Dame se po požáru podaří opravit. Rekonstrukce ale bude trvat nejspíš i déle než deset let. Při obnově takto významné stavby ze středověku nelze podle expertů nic uspěchat a důležité bude využít v maximální míře původní originální technologie.