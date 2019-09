Česko chce být podle Babiše lídrem v inovacích

New York - Česká republika chce být zemí budoucnosti a stát se tím, kdo v inovacích udává tón. Dnes v New Yorku na fóru Concordia Summit, které se koná jako doprovodná akce k Valnému shromáždění OSN, to prohlásil český premiér Andrej Babiš.

Na úvod účastníky fóra premiér seznámil s Českou republikou a jejím historickým dědictvím, poukázal také na to, že v zahraničí je jistě znám jako symbol vítězství demokracie někdejší disident a pozdější československý a český prezident Václav Havel. Uvedl také, že Česko se pyšní stabilním hospodářstvím a nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii a že patří k nejbezpečnějším zemím světa. Poté hovořil o vizích rozvoje republiky.

"Jako jedna z nejvíce industrializovaných zemí v Evropě se musíme soustředit na inovace, abychom zajistili naši konkurenceschopnost," řekl Babiš. "To je také důvod, proč jsme zformovali společně s nejlepšími vědci, podnikateli a manažery vizi. Tato vize se přeměnila v Národní inovační strategii, která se věnuje vývoji do roku 2030.

Zmínil, že národní strategie je založena na devíti tematických pilířích od podpory prostředí, které umožní vznik nových podniků, přes podporu vzdělání a výzkumu po digitalizaci a technologický rozvoj.

Vysvětlil, že inovační strategie má v Česku robustní základy ve vědě. "Česko má vynikající výzkum obzvláště v přírodních vědách, technických oborech a v lékařství a zdravotnictví. Dodal, že Česko se soustředí i na vývoj umělé inteligence a že v této oblasti je zapojeno do spolupráce na úrovni Evropské unie.