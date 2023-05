Česko chce být čestným hostem na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026

Berlín - Česká republika chce být v roce 2026 čestným hostem vyhlášeného Frankfurtského knižního veletrhu, na kterém se plánuje představit jako země na pobřeží literárního oceánu. Milan Němeček z ministerstva kultury, který dnes na českém velvyslanectví v Berlíně předal řediteli veletrhu Juergenu Boosovi oficiální přihlášku, v úspěch Česka věří. Také Boos by rád Česko jako čestného hosta ve Frankfurtu nad Mohanem přivítal. Zda se tak stane, bude jasné asi do dvou měsíců. Obsah přihlášky je prozatím neveřejný, utajován je také počet českých konkurentů.

"Ideální země pro hostování v první řadě dokáže překvapit," řekl Boos v rozhovoru s ČTK a Českou televizí. "Kultura nemá jen jeden rozměr, ale je vždy různorodá. Tuto rozličnost je třeba přinést do Frankfurtu," uvedl. Poznamenal, že věří, že toto vše Česko nabídnout dokáže.

Jaké konkurenci Česko ve své přihlášce čelí, Boos neupřesnil. "Zatím to sdělit nechceme," řekl. Uvedl ale, že o hostování je stále větší zájem, neboť to pro vybranou zemi znamená, že se na dva až tři roky dostane do centra literární branže. Boos rovněž neuvedl žádné konkrétní informace, které mu Česko dnes předalo v soutěžní knize, takzvaném Bid Booku.

Z přebalu soutěžní knihy, kterou Česko představuje koncept hostování a také své cíle, jasně vyplývá, že tématem a klíčovou metaforou české prezentace ve Frankfurtu je motto Česká republika - země na pobřeží.

"Věříme, že se William Shakespeare ve své Zimní pohádce nemýlil, když - a teď cituji z Bid Booku - naši zemi označil jako integrální součást světového oceánu literatury," řekl Němeček, který je na ministerstvu kultury ředitelem sekce živého umění. Zmíněná Shakespearova hra se z části odehrává v Čechách, ačkoli tomu reálie neodpovídají. Shakespeare mimo jiné Čechy označil za přímořskou zemi.

"Bid Book má originální, byť z historie vycházející myšlenku, která je trošku provokativní. Předpokládám, že zaujme," řekl Němeček.

Odkazem na oceán Česko navazuje na hostování na neméně slavném knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019. Česko na něm tehdy vystoupilo s tématem literárního moře a námořním pozdravem Ahoj! Ten využilo v Lipsku i letos. Pozdrav ahoj je ve spojení s Českem v Lipsku již dobře znám a použil ho také šéf tamního veletrhu Oliver Zille, když před týdnem otevíral český stánek.

O Lipsku se zmínil i Němeček, který ho označil za otevřené dveře do Frankfurtu. "Kdybychom nebyli v Lipsku úspěšní, tak vůbec nejsme osloveni. Byla to vstupní brána k možnosti ucházet se o Frankfurt," dodal.

Na dobré literární jméno Česka v Německu dnes poukázal také šéf Českého literárního centra Martin Krafl. Cílem centra, které zřídila Moravská zemská knihovna v Brně, je propagace české literatury. "Podle mě byl lipský úspěch vstupenkou do soutěže o Frankfurt. A když jsme v roce 2019 v Lipsku představili 55 autorek a autorů s 80 překlady, tak jsme věděli, že nejde jenom o momentální úspěch na Lipském knižním veletrhu, ale o udržitelnost. O to, aby autoři a autorky zůstali v programech nakladatelů, kteří si je našli," řekl Krafl. "Frankfurtský veletrh je o stupínek výše, tam už nejde jenom o německé překlady, ale jde o jiná jazyková teritoria, v našem případě jsou prioritní překlady do angličtiny, francouzštiny a španělštiny," dodal.

Stejně jako nejsou známé podrobnosti přihlášky, zůstává prozatím ze soutěžních důvodů neveřejný i plánovaný rozpočet hostování. "Bude to poměrně drahé," řekl Němeček o rozpočtu pro Frankfurt. Uvedl ale, že finanční prostředky zmíněné v soutěžní přihlášce nejsou určeny jen pro rok 2026, ale i na roky předchozí, aby Česko zvýšilo povědomí o své literatuře a aby literaturu podpořilo.

Frankfurtský knižní veletrh je největší svého druhu na světě a jeho hlavnímu hostu, jímž je vždy jedna vybraná země, je věnována velká pozornost, a to nejen v době trvání veletrhu, ale i během příprav. V předpandemických ročnících hostil Frankfurt přes 7000 vystavovatelů z více než stovky zemí a okolo 300.000 návštěvníků. V loňském roce, kdy přijelo okolo 4000 vystavovatelů z 95 zemí, veletrh navštívilo asi 180.000 lidí.