Česko čekají tropické teploty, ve středu bude až 36 stupňů

Praha - Česko čekají tento týden tropické teploty, ve středu může být až 36 stupňů Celsia. V pátek se mírně ochladí a bude do 30 stupňů, o víkendu by teploty mohly opět vystoupat až na 33 stupňů. V týdenní předpovědi to uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Dnes se nejvyšší denní teploty budou držet do 29 stupňů, postupně se oteplí. V úterý meteorologové očekávají před den 28 až 33 stupňů, v severozápadní polovině Čech až 35 stupňů. Bude většinou jasno.

Středa bude podle meteorologů zřejmě nejteplejším dnem. Teploty přes den vystoupají na 32 až 36 stupňů Celsia, na severovýchodě budou asi o dva až tři stupně nižší. Bude jasno až polojasno, k večeru může být v Čechách od západu oblačno, ojediněle přeháňky.

Ve čtvrtek bude teplo i v noci, nejnižší teploty klesnou jen k 20 až 16 stupňům. Přes den bude 27 až 31 stupňů, na jihovýchodě země až 34.

V pátek by se mohlo mírně ochladit a teploty by se mohly držet do 30 stupňů, o víkendu pak ale zřejmě opět vyšplhají nad 30 stupňů.

Srážky po celý týden očekávají meteorologové místy, či ojediněle. Vítr povane převážně mírný.