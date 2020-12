Česko čekají letos sněmovní volby a očkování proti covidu-19

Praha - Pokračování boje s epidemií covidu-19, její dopady na ekonomiku a sněmovní volby, ve kterých by měly hnutí ANO vyzvat mimo jiné dva bloky opozičních stran, budou určovat dění roku 2021 v Česku. Letošek přináší také úpravy v daňové oblasti. Daňový balíček z konce loňského roku znamená, že se přestane používat tzv. superhrubá mzda, sazba u daně z příjmu fyzických osob klesne na 15 procent a stoupne sleva na poplatníka. Fungovat začíná také stravenkový paušál a menší podnikatelé dostávají možnost využívat paušální daň. Pokud uspěje ČSSD se aktuálním sběrem podpisů kvůli formulaci prezidenta k návrhu takzvaného daňového balíčku, změny ale ještě posoudí Ústavní soud.

V Česku bude i v novém roce kvůli koronaviru nejméně do 22. ledna platit nouzový stav, který byl loni vyhlášen na jaře a poté 5. října. Republika do nového ruku vstoupila s opatřeními, která odpovídají pátému nejvyššímu stupni protiepidemického systému PES a rekordními počty nově nakažených. Vláda plánuje epidemii dostávat pod kontrolu kombinací očkování a využití antigenních testů.

S očkováním Česko začalo 27. prosince, určeno je nejdříve pro zdravotníky, hospitalizované seniory či lidi v domovech sociální péče. Veřejnost z řad seniorů a mladších vážně nemocných se bude moci očkovat pravděpodobně nejdříve v únoru, na zbytek lidí by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo dostat koncem března. Celkem má ČR objednáno 15,9 milionu dávek vakcíny pro téměř devět milionů osob, do čísla přitom není započtena nová možnost z jednoho balení vakcíny firem Pfizer a BioNTech získat šest dávek namísto dosavadních pěti.

Stát má v roce 2020 hospodařit se schodkem 320 miliard korun. Rozpočet však nepočítá s úpravami, které Sněmovna schválila těsně před Vánoci v daňovém balíčku. Ten bude podle ministerstva financí stát rozpočet téměř 99 miliard korun. Vedle zrušení superhrubé mzdy počítá se snížením sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 a 23 procent. Dosud činilo efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

O 3000 korun se také letos a znovu v příštím roce zvýší sleva na poplatníka. Fungovat začne stravenkový paušál jako alternativa ke stravenkám. Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné s ročními příjmy do milionu korun mohou také využívat tzv. paušální daň. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmu. Snižuje se také spotřební daň z motorové nafty o korunu na litr.

Pokud to dovolí epidemie, mohly by se letos uskutečnit volební sjezdy pěti sněmovních stran. Na jaro plánují sněm Starostové a odložený sjezd chce uskutečnit vládní ČSSD. Už od loňského dubna odkládají konání sjezdu komunisté, kteří budou vybírat nástupce končícího předsedy Vojtěcha Filipa. Na podzim čeká volba nového vedení SPD, vládní ANO přesunulo lednový sněm zatím na neurčito.

Podzimní sněmovní volby, jejichž termín prezident Miloš Zeman vypsal krátce před Silvestrem, by mohly být ve znamení souboje vládního hnutí ANO a dvou bloků opozičních stran. Piráti a Starostové budou o dohodnuté koaliční smlouvě hlasovat příští týden, koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má v plánu vypracovat smlouvu do konce ledna a program do konce února. Vývoj epidemie bude rozhodující pro to, zda volby doprovodí mimořádná opatření jako loni krajské, kdy existovala například možnost hlasovat z auta.

Tématem bude pravděpodobně i otázka střetu zájmů premiéra Babiše, který podle europoslanců potvrzují závěry auditu Evropské komise. Pokračuje i vyšetřování v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, kde je Babiš obviněným. Premiér dlouhodobě odmítá střet zájmů s odkazem na to, že koncern Agrofert v roce 2017 vložil do svěřenských fondů, stejně tak popírá i jakékoliv nezákonné chování v kauze kolem Čapího hnízda.

Od začátku roku je účinná mimo jiné novela zákona o bankách, která umožní občanům využívat pro ověřený přístup k elektronickým službám veřejné správy identitu z internetového bankovnictví. Novela tzv. liniového zákona má podle vlády urychlit přípravu výstavby dálnic a technické infrastruktury. Účinnosti nabude i nový odpadový zákon či novela zákoníku práce, která zavádí sdílená pracovní místa a mění pravidla pro stanovení dovolené.