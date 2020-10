Česko čeká závěrečný den letošních voleb

Praha - Česko čeká závěrečný den letošních krajských voleb, které jsou na třetině území spojeny s prvním kolem voleb do Senátu. Využít jej může většina českých voličů, kteří v pátek nenašli cestu do volebních místností. Jejich hlasy ovlivní sestavení regionálních vlád na příští čtyři roky i to, jak silnou většinu bude mít opozice v Senátu.

Krajské volby, v nichž vítězství obhajuje vládní hnutí ANO, jsou zároveň považovány za test obliby stran a hnutí před sněmovními volbami v příštím roce. V senátních volbách o znovuzvolení největšího počtu senátorů usiluje ČSSD, které v případě neúspěchu hrozí zánik samostatné senátorské frakce.

Volební místnosti dnes budou otevřeny od 08:00 do 14:00. Pak se uzavřou a volební komisaři začnou hlasy sčítat. Výsledky hlasování budou následně Českým statistickým úřadem zveřejňovány na serveru www.volby.cz.

Voliči si do volebních místností musí vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, aby volební komisaři mohli ověřit jejich totožnost a právo volit.