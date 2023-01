Česko čeká druhý den prvního kola prezidentských voleb

Praha - Česko dnes čeká druhý den prvního kola prezidentských voleb. Volební místnosti budou po noční přestávce otevřeny od 08:00 do 14:00. Hlasovat budou moci ti, kteří si v pátek k volebním urnám cestu nenašli. Při prezidentských volbách před pěti lety se úvodního kola zúčastnilo 62 procent voličů.

Většina výsledků, které budou k dispozici na volebním webu, by mohla být podle odhadu statistiků známa do večera.

Lidé si budoucí hlavu státu volí stejným způsobem, jakým vybírají senátora. Na rozdíl od senátních voleb ale mají na celém území republiky na výběr osm stejných kandidátů. Jsou jimi Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Do volebních místností si musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti.

Od volební komise dostane příchozí volič prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta či kandidátky bez písemných úprav. Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Pokud žádný z kandidátů nyní nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí první dva nejúspěšnější do druhého kola. Finále by se uskutečnilo za dva týdny, tedy 26. a 27. ledna.

Spolu s prezidentskými volbami se ve 13 obcích konají místní referenda. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně je předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.