Česko by mohlo od Německa získat tanky Leopard, řekla Černochová v ČT

Praha - Česko jedná s Německem o dodávce tanků Leopard výměnou za zbraně, které Česká republika poslala Ukrajině. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes v České televizi řekla, že jednání je na dobré cestě. Česká armáda by podle ní měla získat některou z verzí tanků mezi starším typem Leopard 1 a modernějším Leopard 2.

O tom, že by Německo mohlo Česku pomoci nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytla Ukrajině čelící ruské invazi, hovořil minulý týden německý kancléř Olaf Scholz při návštěvě českého premiéra Petra Fialy (ODS) v Berlíně. Kancléř nechtěl sdělovat podrobnosti, Fiala pouze uvedl, že podoba budoucí dohody je velmi konkrétní a týká se těžké techniky.

Ministryně obrany dnes potvrdila, že by Česko mohlo od Německa získat tanky Leopard. "Myslím si, že jsme na dobré cestě se domluvit. A teď je to jenom o tom, abychom to zprocesovali do nějaké podoby právní a technické," uvedla v ČT.

Na dotaz, zda by Česko získalo tanky Leopard 1 ze 70. let, nebo podstatně modernější stroje Leopard 2, ministryně uvedla, že by šlo o modifikací "někde uprostřed".

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem letošního února poskytlo Česko podle údajů mluvčí ministerstva obrany z konce dubna vojenskou pomoc za téměř tři miliardy korun. Podrobnosti o dodávkách ministerstvo z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.

Podle médií Česko na Ukrajinu poslalo i těžkou techniku včetně samohybných houfnic Dana, salvových raketometů RM-70 Grad, tanků sovětské výroby T-72 nebo bojových vozidel pěchoty.