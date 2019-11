Česko by mělo věnovat 50 milionů korun mezinárodním organizacím

Praha - Česko by do konce roku mělo věnovat 50 milionů korun třem mezinárodním organizacím, které se věnují humanitární pomoci. Peníze by měly posloužit na zdravotnickou pomoc na Ukrajině, na řešení problému s migrací v Zambii a na prevenci katastrof. Návrh ministerstva zahraničí projedná v pondělí vláda.

Podle návrhu je deset milionů korun určeno pro Mezinárodní výbor Červeného kříže. Peníze jsou vázány na zdravotnickou pomoc v konfliktních oblastech na východě Ukrajiny. České velvyslanectví v Kyjevě bude využití daru monitorovat a bude hledat možnosti, jak činnost Červeného kříže koordinovat s dalšími českými humanitárními projekty.

Dvacet milionů korun by měl dostat Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a využít je pro řešení problému s migrací v Zambii. Africká země, která patří mezi prioritní státy české zahraniční rozvojové pomoci, se potýká s přílivem uprchlíků ze sousedního Konga, uprchlické tábory v Zambii provozují i české neziskové organizace.

Zbývajících 20 milionů korun dostane Úřad OSN pro snižování rizika katastrof (UNDRR). Peníze poslouží na snižování rizika katastrof a zlepšování odolnosti vůči nim ve všech šesti prioritních zemích české rozvojové pomoci, kterými jsou vedle Zambie Bosna, Gruzie, Moldavsko, Etiopie a Kambodža. Česko s UNDRR spolupracuje dlouhodobě, čeští experti se podílejí na vyhodnocování rizik přírodních katastrof.