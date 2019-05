Praha - Česko si dnes připomene židovské a romské oběti holokaustu veřejným čtením jmen obětí v rámci 14. ročníku vzpomínkového dne Jom ha-Šoa. Zapojí se více než 20 českých měst, například Havlíčkův Brod, Prostějov, Plzeň nebo Sušice. Všechny zahájí čtení ve 14:00. Akci organizuje Institut Terezínské iniciativy. Záštitu nad letošní akcí přijali velvyslanec státu Izrael v ČR Daniel Meron a český ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, kteří přislíbili účast na pražské akci.

Účastníci akce obdrží seznam několika jmen se stručnými osobními údaji. Jména pak můžou veřejně přečíst. "Zapojit se do čtení jmen obětí může každý. Akce je určena široké veřejnosti. Hojně se do čtení jmen zapojují nejen pamětníci a přeživší koncentračních táborů a jejich potomci, ale též mladí lidé, někdy i celé školní skupiny," řekla ředitelka institutu Tereza Štěpková. Seznamy jmen vycházejí z databáze obětí, která je dostupná na portálu a kterou vytvořil a spravuje Institut Terezínské iniciativy.

V Praze se čtení koná na náměstí Jiřího z Poděbrad. Účast přislíbili primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, bývalý ministr kultury Daniel Herman, velvyslanci Francie, Německa a Rakouska. V Praze a v Brně se budou jména číst až do 17:00.

V Liberci se do čtení zapojí studenti před Krajskou vědeckou knihovnou. Studenti také předvedou komponovaný program Vlaky naděje v Památníku obětem šoa. V Havlíčkově Brodě se čtení uskuteční na Havlíčkově náměstí. Součástí vzpomínky je výstava fotografií židovských památek z Havlíčkobrodska. Nově se připojila města Karlovy Vary, Mikulov, Nýrsko, Prostějov a Teplice. V Poděbradech budou jména číst studenti zdejších škol. Akce zde bude zakončena sázením růže na paměť obětí studentů Hotelové školy.

Veřejné čtení jmen probíhá v Praze každoročně od roku 2006, v roce 2014 se akce začala rozšiřovat do dalších měst. Jedním z prvních bylo Brno. V témže roce se začala číst i jména lidí, kteří byli zavražděni pro svůj romský původ. Rozšiřování veřejného čtení jmen obětí do dalších měst je výsledkem aktivity tamních pořadatelů. Ať už to jsou židovské obce, městské úřady, místní muzea, knihovny, pedagogové či dobrovolníci. Ve většině míst navazuje tato akce na stávají projekty. V jednotlivých městech jsou čtena také jména obětí z daného regionu.