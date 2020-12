Česko bude podle Hamáčka i o Vánocích ve třetím stupni PES

Praha - Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) považuje za pravděpodobné, že do Vánoc zůstane v Česku skóre protiepidemického systému PES na třetím stupni. Hamáček po dnešním jednání štábu novinářům řekl, že proto pokládá za logické, aby vláda požádala Sněmovnu o co nejdelší prodloužení nouzového stavu. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že kabinet požádá o prodloužení o maximálních 30 dní, aktuálně nouzový stav platí do 12. prosince.

Česko se ve čtvrtek posune ze čtvrtého do třetího stupně opatření podle systému PES. Podle Hamáčka je vývoj epidemie uspokojivý. "Počet nakažených klesá, což je dobrá zpráva, ale neklesá tak rychle, jak bychom si možná přáli," uvedl. V úterý laboratoře potvrdily 5176 nových případů, zhruba o 700 méně než předchozí úterý. Také Babiš však dnes televizi Nova řekl, že nárůsty jsou stále vysoké.

Podle Hamáčka není pravděpodobné, že by se Česko brzy posunulo do druhého stupně PES. "Čeká nás asi nějaká doba v trojce. Pravděpodobně zahrne i Vánoce," uvedl. O svátcích tak bude nutný nouzový stav, protože platnost řady opatření vlády se bez jeho vyhlášení neobejde. "Kdyby prodloužen nebyl, všechna opatření podle krizového zákona tím končí, dostali bychom se do fáze nekontrolovaného uvolnění," varoval Hamáček.

Kabinet by podle něj měl usilovat o co nejdelší prodloužení stavu nouze. "Nemyslím si, že se situace vyřeší za týden nebo 14 dní. Přijde mi logické žádat o prodloužení na maximální dobu," uvedl. Vhodné by to podle něj bylo i kvůli tomu, aby se poslanci kvůli další žádosti nemuseli scházet koncem roku. "Vzhledem k tomu, v jaké části roku jsme, by bylo jednodušší prodloužení o 30 nebo 21 dní, abychom se dostali za Nový rok," vysvětlil.

Předseda opozičních Pirátů Ivan Bartoš na twitteru uvedl, že by bylo možné prodloužit nouzový stav o měsíc, kdyby vláda splnila alespoň "své základní domácí úkoly". Kabinet by podle něj měl vyhodnotit současná opatření, představit jasný plán do budoucna a upravit fungování systému PES. "Skoro nic z toho se nestalo, proto s prodloužením nouzového stavu nemůžeme souhlasit," napsal Bartoš.

Systém testování zdarma bude podle Hamáčka nastaven k 18.12.

Systém testování zdarma jednoduššími a levnějšími antigenními testy bude Hamáčka nastaven k 18. prosinci, využije kapacity krajských nemocnic a stávajících odběrových míst. Pomáhat bude při testování 32 týmů hasičů, nyní jich PCR testy provádí 17. Součástí organizace testování bude předběžné objednávání, aby testovací místa nebyla zahlcena. Hamáček to uvedl po dnešním zasedání štábu.

Na nastavení systému, který má umožnit zvýšení počtu testů na covid, nyní štáb jedná s hejtmany. Kraje budou mít při testování podle Hamáčka důležitou roli a jejich součinnost bude třeba. Připomínky hejtmanů bude ve čtvrtek projednávat prostřednictvím videokonference. Odběrových míst bude podle vicepremiéra s určitostí nad 100, vychází u počtu v současnosti fungujících.

Připomenul, že testování bude hrazeno zdravotními pojišťovnami, do testování se tak budou moct zapojit i praktičtí lékaři či stomatologové. Pokud se tak stane, může se podle Hamáčka testovat až na tisíci místech. Vzhledem k zájmu, který lékaři o jednání projevují, očekává Hamáček, že "nebudou bez zájmu".

Testování antigenními testy podle Hamáčka neomezí kapacity testování PCR testy. Dobrovolnému testování otevřenému pro všechny občany bude předcházet od 4. prosince hromadné testování učitelů. Stát bude do 70 milionů. Náklady má hradit zdravotní pojištění. Antigenní testy jsou levnější než PCR testy, nyní se používají například v domovech seniorů. Výsledek antigenního testu se ukáže do 15 minut.