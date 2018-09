Košice - Česko a Slovensko chtějí spolupracovat při zbrojních tendrech a vzájemně nakupovat vojenskou techniku, která se v obou státech vyrábí. Po společném jednání české a slovenské vlády v Košicích to řekli premiéři obou zemí Andrej Babiš a Peter Pellegrini. Podle Babiše se v říjnu v Brně setkají oba premiéři, ministři obrany i zástupci generálních štábů obou zemí, aby záležitost blíže projednali.

Podle Pellegriniho sice některou vojenskou techniku musejí obě země nakupovat od partnerů ze zámoří, jsou ale oblasti, kde by požadavkům armád vyhovovala produkce českého nebo slovenského zbrojního průmyslu. Podle něj by to mohlo podpořit domácí průmysl v obou zemích. Praha a Bratislava se tak podle Pellegriniho dohodly, že se budou vzájemně informovat o připravovaných zbrojních tendrech.

Babiš uvedl, že představitelé obou zemí se příští měsíc sejdou na zbrojním veletrhu v Brně, kde budou diskutovat o tom, do jakých oblastí chce která armáda investovat. Český premiér podotkl, že Česko vyrábí bojová vozidla, Slovensko houfnice a že by armády vzájemně mohly tuto techniku nakupovat. Spolupráce by se podle něj mohla do budoucna rozšířit i na zbývající země visegrádské skupiny, tedy na Polsko a Maďarsko.

Premiéři ČR a Slovenska ve společném prohlášení ke schůzce vlád uvedli, že v době zhoršujícího se bezpečnostního prostředí by měly členské státy EU spolu se spojenci v rámci NATO věnovat větší pozornost otázkám obrany a obranné spolupráce. EU by podle Babiše a Pellegriniho měla převzít roli globálního hráče i v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. Slovensko i Česko také hodlají nadále podporovat vstup zemí západního Balkánu do EU.

O spolupráci při modernizaci armády při setkání v Praze minulý týden hovořili i náčelníci generálního štábu české a slovenské armády Aleš Opata a Daniel Zmeko. Zmeko podotkl, že hledali možné společné průniky v přezbrojení, ve kterých by byl prostor pro úspory. Podle Opaty se možná spolupráce týká hlavně oblasti přezbrojení a výstavby pozemních sil. V minulosti se o možnosti společných nákupů se sousedními zeměmi mluvilo, uskutečnit se je ale nepodařilo.

Česko i Slovensko se chystají investovat do modernizace armády i v souvislosti s naplněním závazku vůči Severoatlantické alianci, aby její členské státy vydávaly na obranu alespoň dvě procenta hrubého domácího produktu.

Premiéři ve společném prohlášení také podpořili plány na modernizaci či budování silniční a železniční infrastruktury mezi oběma zeměmi a uvítali zahájení příprav na nové mezistátní smlouvy o policejní spolupráci. Česko také poskytne podporu při vývoji slovenského transplantačního programu plic, v současnosti tyto transplantaci slovenským pacientům provádějí lékaři v ČR.

Babiš i Pellegrini kritizují plán na posílení pobřežní stráže EU

Premiéři České republiky Andrej Babiš a Slovenska Peter Pellegrini po společném jednání vlád obou zemí v Košicích kritizovali plán Evropské komise výrazně k roku 2020 posílit pobřežní a pohraniční stráž Evropské unie (Frontex). Jednalo by se podle nich o zbytečnou paralelní strukturu k pobřežním strážím evropských států, za rozumnější považují posílení národních opatření.

Pellegrini novinářům řekl, že evropskou stráž chápe jako koordinační orgán. "Ale když mají narůst počty lidí, kteří ochraňují naše hranice, tak by to měli být primárně vojáci pobřežní stráže nebo vojska italské armády či policie, maltské, řecké, španělské, portugalské a tak dále," uvedl. Do jejich kapacit by se mělo investovat, evropská agentura by se měla starat o management, dodal.

Babišovi vadí růst nákladů na evropskou stráž. "Náklady byly asi 1,7 miliardy euro (43,3 miliardy korun), teď komise navrhuje deset miliard (254,5 miliardy korun). Jsem přesvědčen, že Řecko, Itálie a Malta žádný Frontex nepotřebují," uvedl. Posílení evropské stráže by podle něj znamenalo budování paralelní struktury. "Účelněji by byly peníze využité, kdyby se zaplatily přímo Španělsku či Itálii," řekl Pellegrini.

Šéf komise Jean-Claude Juncker minulou středu v Evropském parlamentu oznámil záměr do roku 2020 posílit evropskou stráž z nynějších několika stovek na 10.000 lidí s vlastním vybavením a daleko silnějším mandátem. Předseda Evropské rady Donald Tusk chce názor na plán EK slyšet od šéfů států vlád a zemí EU ve čtvrtek při jejich neformální schůzce v Salcburku.

Podle Babiše by vhodnější než investovat do posílení Frontexu bylo použít evropské peníze na dohodu se zeměmi severní Afriky po vzoru dohody mezi EU a Tureckem. Na základě této dohody se Turecko zavázalo přijímat zpět migranty z Řecka výměnou za finanční podporu na budování uprchlických táborů. Dohoda přispěla k výraznému omezení migrace po takzvané balkánské trase.

Český premiér také prohlásil, že EU se potýká s migrací ze dvou směrů. Jedním z nich jsou uprchlíci ze Sýrie, kteří se ale v budoucnu chtějí vrátit domů. Proto je podle Babiše třeba usilovat o rychlé dosažení míru v Sýrii a o rekonstrukci této země. Za druhý případ označil migraci z Afriky, která je motivována ekonomicky. Babiš je v této souvislosti přesvědčen, že je třeba vytvořit v zemích původu migrantů takové podmínky, aby se lidé vůbec nevydávali na cestě.

Pellegrini: Vztahy mezi Českem a Slovenskem je třeba dál rozvíjet

Vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem je potřeba nadále rozvíjet, nelze spoléhat pouze na minulost ve společném státě. V projevu na úvod společného zasedání členů české a slovenské vlády v Košicích to řekl slovenský premiér Peter Pellegrini. V Košicích žije početná česká komunita.

"Naše vztahy musíme nadále rozvíjet. Bylo by velkou chybou, pokud bychom spoléhali jen na jakýsi automatismus pokračování našich výjimečně blízkých vztahů kvůli tomu, že jsme žili 74 let ve společném státě," uvedl Pellegrini, který bez bližších podrobností také hovořil o bilaterálních projektech.

Historický význam existence někdejšího společného státu Čechů a Slováků je podle Pellegriniho nezpochybnitelný, stejně jako jeho nenásilné rozdělení.

Slovenský premiér v projevu připomněl, že mladí lidé z Česka i Slovenska ztrácejí schopnost porozumění řeči druhého státu. V této souvislosti podpořil myšlenku spolupráce veřejnoprávních televizí obou států, aby Slováci mohli sledovat nedabované pořady v češtině a Češi ve slovenštině.

Pellegrini také poděkoval za péči Česka o početnou slovenskou menšinu, která pracuje či studuje v České republice. S nadsázkou a v reakci na Babišův slovenský původ Pellegrini také řekl, že Babiš je sám osobně příkladem, že Česko zaručuje práva pro všechny občany EU.

ČR a Slovensko připravují dohodu s cílem omezit daňové podvody

Česká republika a Slovensko připravují uzavření dohody o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH), která by zlepšila vzájemnou spolupráci při odhalování daňových podvodů. Ministři financí obou zemí Alena Schillerová a Peter Kažimír hovořili o dohodě na schůzce během společného jednání české a slovenské vlády v Košicích.

"Dohodli jsme se, že smlouvu podepíšeme co nejdříve a věřím, že i díky ní se nám v obou zemích podaří eliminovat podvody v této oblasti, a zlepšit tak výběr DPH. Tím, že si budeme vyměňovat více údajů, bude možné lépe analyzovat chování jednotlivých subjektů a včas zakročit," uvedl Kažimír.

Policie v Česku i na Slovensku v minulosti informovaly o více daňových podvodech, které se týkaly i fiktivního obchodování se zbožím mezi firmami z obou republik bývalého Československa. ČR i Slovensko v uplynulých letech prosadily několik opatření s cílem omezit úniky na daních.

Podle tiskového odboru slovenského ministerstva financí ČR i Slovensko chtějí spolupracovat i v oblasti přímých daní, což umožňuje příslušná unijní směrnice, a to včetně přítomnosti daňových kontrolorů v jiném státě. Ministři také diskutovali o tématu zdaňování služeb jako je Uber nebo Airbnb či o návrhu Evropské komise ohledně víceletého finančního rámce EU na roky 2021 až 2027.