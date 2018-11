Varšava - Česká republika a Polsko nevidí důvod koordinovat postoj zemí visegradské skupiny (V4) ke globálnímu paktu OSN o migraci. Na tiskové konferenci ve Varšavě to dnes řekli ministři zahraničí Tomáš Petříček a Jacek Czaputowicz. Praha i Varšava se k paktu stavějí odmítavě, stejně jako další člen V4 Maďarsko. Naopak Slovensko dosud ratifikaci výslovně neodmítlo. Petříček ale dnes řekl, že Česko chce spolupracovat se společně smýšlejícími zeměmi při hledání řešení problému s migrací.

"Nevyžaduje to koordinaci ve V4, každá země se svobodně rozhoduje, co se týká přistoupení k mezinárodním dohodám," řekl Czaputowicz. Připomněl ale, že polská vláda migrační pakt odmítá, protože v něm vidí slabiny, a že podobně o úmluvě smýšlejí i další země v regionu.

Česká vláda zaujme konečný postoj k paktu příští týden, Petříček i premiér Andrej Babiš ale už dali najevo, že stanovisko bude odmítavé. Podle ministra zahraničí ale Praha i přesto chce být při řešení migrace aktivní.

"Budeme hledat cesty, jak posílit spolupráci s podobně smýšlejícími zeměmi, abychom mohli migraci lépe řešit," řekl. Česko podle něj má zájem o společné evropské řešení a zejména o větší nasazení v zemích, odkud migranti odcházejí.

Petříček také vyjádřil přesvědčení, že země V4 mohou přicházet s novými iniciativami při řešení migrace. "My s Polskem, Maďarskem a Slovenskem máme společný projekt také s Itálií, kde chceme řešit některé náležitosti například v oblasti ochrany pobřežních vod Libye," řekl. Chce také spolupracovat s Polskem při otázce posílení evropské bezpečnosti

V souvislosti s bezpečností Petříček mluvil s Czaputowiczem i o polském úsilí vytvořit v zemi základnu pro americké vojáky. "Pro ně je důležité, aby to byla permanentní přítomnost amerických sil na území Polska," řekl. Je rád, že polská strana Česko o záměru informuje, Praha podle něj chce záležitost sledovat. "Nicméně pro nás je důležité abychom posilovali kapacity především v rámci NATO, abychom se podíleli na evropských projektech v oblasti evropské bezpečnosti," řekl Petříček.

Ministři se dnes dohodli i na koordinaci příprav nadcházejících předsednictví ve V4, když Česko začne předsedat v polovině roku 2019 a Polsko vedení skupiny převezme o rok později. Země tak chtějí zajistit, že V4 bude mluvit jedním hlasem a lépe prosadí své zájmy v EU.

Debatovali také o spolupráci při budování dopravní a energetické infrastruktury. Neshodli se nicméně v pohledu na připravovaný plynovod Nord Stream 2, který má dopravovat zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Zatímco Polsko s plány nesouhlasí, Česko, které dováží z Německa naprostou většinu plynu, nemá s vybudováním plynovodu problém. Podle Petříčka ale Praha v rámci solidarity se Slovenskem a Maďarskem považuje za důležité, aby se zachoval i transit plynu přes Ukrajinu.

Schůzka Petříčka s Czaputowiczem byla součástí jeho nynějších jednání s představiteli sousedních států poté, co byl v říjnu uveden do funkce. Dosud český ministr navštívil Německo a Slovensko. Czaputowicze při dnešní schůzce pozval na návštěvu Česka u příležitosti 20. výročí vstupu obou zemí do NATO, které připadá na 12. března příštího roku.