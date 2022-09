Česko a Německo dořešily detaily darování tanků Leopard české armádě

Praha - Česko a Německo dořešily právní i technické detaily darování 15 německých tanků Leopard české armádě. Smlouvu nyní posoudí ministři a následně budou podepsány. Zároveň jsou v Německu upravovány první tanky tak, aby vyhovovaly potřebám českých vojáků. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva obrany Natálie Forsterová.

Podle dřívějšího vyjádření českého ministerstva obrany Německo darem oceňuje to, jak intenzivně Česká republika podporuje vojenským materiálem Ukrajinu. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací i tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Německou výpomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala (ODS). Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v květnu oznámila, že Německo daruje České republice 15 starších tanků Leopard 2A4. Obě země zároveň zahájí jednání o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací, které by Česko pořídilo v příštích letech. Ministerstvo oznámilo, že potřebná smlouva na darování německých tanků bude uzavřena v létě a první stroje by mohla česká armáda převzít ještě do konce roku.

"Daru Německé spolkové republiky ČR v podobě 15 tanků Leopard v tuto chvíli nestojí nic v cestě. Právní i technické detaily byly dořešeny," uvedla Forsterová. Po projednání smluv na vládě bude následovat jejich podpis. "Zároveň se už v Německu uskutečňují úpravy prvních tanků tak, aby vyhovovaly potřebám Armády ČR a byla zajištěna kompatibilita zejména komunikačních a informačních systémů," dodala. První kusy by tak mohla armáda dostat ještě letos.