Jeruzalém - Česká republika bude intenzivněji spolupracovat s Izraelem v oblasti využívání vody či třídění odpadů. Vyplývá to z mezivládní dohody, kterou dnes v Jeruzalému český ministr pro životní prostředí Richard Brabec podepsal společně se svým izraelským protějškem Zeevem Elkinem. Dnes prezident Miloš Zeman otevře v budově Cinematéky Český dům.

Brabec ČTK řekl, že obě instituce budou spolupracovat na konkrétních projektech, organizování společných seminářů nebo setkávání expertů. Brabec společně s dalšími ministry české vlády do Izraele přicestoval v rámci delegace prezidenta Miloše Zemana.

České a izraelské ministerstvo již mají v oblasti ochrany životního prostředí podepsáno memorandum, které nyní povýší na mezivládní dohodu. "Bude to docela průlomová dohoda v oblasti spolupráce, kde je Izrael absolutní lídr, to znamená v oblasti kolem vody, využívání vody, odpadních vod, revitalizace toků. Tam se máme hodně co učit," řekl Brabec. Čeští odborníci budou naopak Izraeli pomáhat v otázkách třídění a recyklace plastů.

ČR a Izrael chtějí také spolupracovat v oblasti znečištění ovzduší, Izraelci podle Brabce projevili zájem třeba o český projekt tzv. kotlíkových dotací na výměnu kotlů. Čeští experti by se naopak rádi v Izraeli naučili více o kapkové závlaze, která při zavlažování polí výrazně šetří spotřebu vody. "V tom jsou Izraelci naprostá špička," řekl ministr.

Brabec také připomněl nedělní podpis dodatku ke smlouvě mezi českou firmou Dekonta a izraelskou společností Negev Ecology, které spolupracují při sanaci kontaminovaného izraelského areálu.

Do Izraele se Zemanem přiletěli také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Antonín Staněk. Ten má na dnešní den naplánované jednání se zástupci izraelského ministerstva kultury. "Tématem bude další pokračování a prohlubování, řekl bych velmi dobrých, téměř nadstandardních vztahů mezi Českou republikou a Izraelem," řekl ČTK. Připomněl například dohodu o filmové spolupráci nebo projekty připravované v souvislosti s otevřením Českého domu v Jeruzalémě.

Staněk do Izraele přivezl kopii posmrtné masky prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou věnuje Izraelskému muzeu. Řekl, že muzeum má přes půl milionu exponátů, k Československu se jich ale příliš neváže. Osoba Masaryka, který se angažoval v boji proti antisemitismu, má podle ministra pro Izrael velký význam, je zde po něm pojmenováno několik míst. Maska byla vytvořena na základě originálu, který je uchován v Národním muzeu v Praze. Kopií podle Staňka mnoho není, každá z nich je evidována.

Kromě posmrtné masky přivezl ministr kultury do Izraele také faksimile z tzv. hilsneriády - období, které bylo pojmenováno po Židovi Leopoldu Hilsnerovi obviněném z rituální vraždy křesťanské dívky a které bylo spojeno s největšími projevy antisemitismu na českém území v 19. století; na obranu Hilsnera vystoupil v té době mimo jiné i Masaryk.

Prezident Zeman dnes v Jeruzalémě otevře Český dům

Prezident Miloš Zeman dnes otevře Český dům, který se nachází v budově Cinematéky nedaleko jeruzalémského Starého města. Sídlit v něm budou státní agentury CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Česká centra.

Český dům by mohl sloužit třeba pro podnikatelské semináře nebo setkávání s investory. Jeho vznik Pražský hrad vnímá jako symbolický krok na cestě k přesunu ambasády do Jeruzaléma. Dosud, stejně jako většina dalších zemí, má ČR své zastoupení v Tel Avivu. I přes Zemanovu podporu nemá přestěhování velvyslanectví souhlas české diplomacie a vlády s ohledem na bezpečnostní, politické i ekonomické důsledky, které by takový krok provázely. S otevíráním ambasád v Jeruzalému tvrdě nesouhlasí Palestinci a jejich arabští spojenci.