Česko a dalších osm zemí žádá posílení východního křídla NATO

Varšava - Devět zemí NATO ze střední a východní Evropy ve společném prohlášení přijatém ve Varšavě volá po zvýšeném nasazení aliance na jejím východním křídle, řekl dnes podle agentury Reuters poradce polského prezidenta Marcin Przydacz. Deklarace přijatá lídry takzvané bukurešťské devítky (B9), kam patří i Česko, označuje Rusko za největší hrozbu pro bezpečnost spojenců a slibuje další podporu Ukrajině s cílem obnovit její mezinárodně uznávané hranice.

"Rusko je nejvýznamnější a přímou hrozbou pro bezpečnost spojenců," píše se v prohlášení premiérů a prezidentů Bulharska, Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. "Spojenci jsou odhodláni... posílit spojeneckou vojenskou přítomnost v našich zemích," pokračuje text, který má ČTK k dispozici.

"Všichni spojenci se shodli, že by se vzájemně podporovali v případě ohrožení," řekl novinářům zahraničněpolitický poradce polského prezidenta Andrzeje Dudy, který deklaraci prezentoval po jednání lídrů B9 s americkým prezidentem Joem Bidenem. Biden předtím spojence ujistil, že považuje princip kolektivní obrany NATO za "posvátný závazek".

Ohledně poskytnutí stíhaček Ukrajině Duda podle Reuters řekl, že na tom by se nejprve museli shodnout spojenci. Pokud by takové rozhodnutí bylo schváleno, Polsko by podle prezidenta nejprve poskytlo stíhačky MiG.

NATO v posledních letech trvale posiluje své aktivity na východním křídle aliance v reakci na anexi poloostrova Krym a další kroky Ruska. Po loňské invazi na Ukrajinu se spojenci dohodli na vytvoření čtyř nových bojových skupin v zemích B9 a na posledním summitu lídři NATO přišli s plánem zvětšit všechny tyto útvary až na 5000 lidí.

Biden jednal ve Varšavě s lídry východního křídla NATO

Lídři devíti zemí východního křídla NATO jednali ve Varšavě s americkým prezidentem Joem Bidenem a generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem o dalším společném postupu v době ruské invaze na Ukrajinu. Stoltenberg na úvod schůzky apeloval na pokračování vojenské podpory napadené země. V závěrečné deklaraci lídři vyzvali k posílení přítomnosti NATO na jeho východním křídle. Za Českou republiku se jednání zúčastnil premiér Petr Fiala.

Účastníky odpoledne uvítal polský prezident Andrzej Duda, který summitu takzvané bukurešťské devítky předsedá. Po společném focení následovala krátká veřejná část jednání, při níž Stoltenberg vyzval lídry, aby zajistili pro Ukrajinu "to, co potřebuje, aby uspěla".

Další postup ve vojenské podpoře Ukrajiny je zřejmě jedním z hlavních témat dnešního setkání v polském hlavním městě. Někteří účastníci volají po vystupňování této asistence včetně dodávek systémů protivzdušné obrany nebo stíhaček. Biden zároveň podle Bílého domu chtěl ujistit východní země NATO o tom, že Spojené státy za nimi stojí i v době zvýšených obav z kroků Moskvy.

Bukurešťská devítka vznikla v roce 2015 v reakci na agresivní postoj Ruska po anexi ukrajinského Krymu o rok dříve a nyní patří většina členů mezi nejaktivnější podporovatele Ukrajiny, na jejíž území téměř před rokem vpadla ruská vojska. Kromě České republiky a Polska do uskupení patří také Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

Polský prezident na úvod summitu řekl, že loňská ruská invaze změnila bezpečnostní situaci v Evropě a že Severoatlantická aliance musí plánovat další kroky v přípravě na summit NATO naplánovaný na červenec. Litevský prezident Gitanas Nauséda, jehož země bude summit hostit, dnes volal po větší angažovanosti USA na východě Evropy.

V závěrečné deklaraci lídři vyzvali k posílení přítomnosti NATO na jeho východním křídle. Uvedli, že Bidenova a Stoltenbergova přítomnost na setkání ve Varšavě slouží jako "důkaz pevnosti transatlantické vazby a podtrhuje neochvějný závazek NATO chránit každou píď aliančního území". Zároveň vyjádřili "pevnou podporu" snahám Ukrajiny o integraci do euroatlantických struktur.

Biden přicestoval do Varšavy v pondělí po překvapivé návštěvě Kyjeva. V úterý měl v polské metropoli před tisíci lidmi projev, ve kterém mimo jiné znovu ujistil, že USA a další země nepoleví v podpoře Ukrajiny a Rusko ve své válce proti sousední zemi nikdy nezvítězí. Předtím v Moskvě dlouze řečnil Putin a z války obvinil Západ.

Českého premiéra večer čeká ještě bilaterální jednání s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, následně z Varšavy odletí na návštěvu Spojených arabských emirátů.

Biden: Putin udělal velkou chybu, když pozastavil účast na smlouvě Nový START

Za velkou chybu dnes označil Biden rozhodnutí Moskvy pozastavit účast na smlouvě Nový START, která omezuje počet jaderných hlavic a jejich nosičů. Biden těmito slovy reagoval na dotaz novinářů při příchodu na jednání s lídry východních zemí NATO ve Varšavě. Země takzvané bukurešťské devítky (B9), do které patří i Česká republika, označil za přední linii kolektivní obrany, a ocenil počínání jejich prezidentů a premiérů od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

"Víte lépe než kdokoli jiný, co je v tomhle konfliktu v sázce, nejen pro Ukrajinu," řekl Biden. "Věci se radikálně změnily a my musíme zajistit, abychom je změnili zpátky," dodal americký prezident na veřejné části jednání.

Uskupení B9, do kterého kromě ČR patří Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko, vzniklo v roce 2015 v reakci na agresivní kroky Ruska na Ukrajině. Téměř rok po zahájení nové ruské invaze je podle Bidena ještě důležitější, "abychom drželi pohromadě".

Jeho prohlášení o Putinově velké chybě reagovalo na vývoj z úterý, kdy ruský prezident Vladimir Putin oznámil odklon Ruska od poslední dohody s Washingtonem o jaderném odzbrojování. Smlouva Nový START podepsaná v roce 2010 v Praze mimo jiné stanovila, že obě strany musejí snížit na 1550 počet strategických jaderných hlavic, tedy zbraní použitelných na velkou vzdálenost. Ruská diplomacie několik hodin po Putinově oznámení uvedla, že Moskva bude limity ukotvené ve smlouvě nadále dodržovat.

Biden dnes ve Varšavě navazuje na pondělní cestu do Kyjeva a úterní program v polské metropoli, kdy slíbil Ukrajině neochvějnou podporu USA a jejich spojenců. Českou republiku na setkání šéfa Bílého domu s představiteli východního křídla NATO zastupuje premiér Petr Fiala, Slovensko prezidentka Zuzana Čaputová. Ta před jednáním uvedla, že Bidenova přítomnost dokazuje sílu transatlantického partnerství, informovala agentura Reuters.

Fiala chce při jednání s Bidenem zdůraznit aktivní roli ČR na východě NATO

Fiala chce při dnešní schůzce Bidena se zástupci B9 zdůraznit aktivní roli Česka na východním křídle Severoatlantické aliance. Novinářům to řekl v Praze před odletem do Varšavy, kde se schůzka uskuteční. Českým zájmem je podle Fialy posilovat obranu aliance na její východní hranici.

Za Česko dostal pozvánku končící prezident Miloš Zeman, kterého však zastoupí Fiala. "Při jednání s prezidentem Bidenem chci zdůraznit naši aktivní roli v rámci východního křídla NATO a připomenu i některá konkrétní čísla," řekl.

Zdůraznil, že států B9 se válka na Ukrajině nejvíce dotýká. "Naším společným zájmem je posilovat alianční obranu právě na této východní hranici NATO," uvedl Fiala. Česko k tomu aktivně přispívá účastí v bojových uskupeních v Litvě a Lotyšsku, ale také svým velením v mnohonárodnostním bojovém uskupení na Slovensku, které vzniklo jako reakce na ruskou invazi na Ukrajinu, dodal.

Jednání by podle Fialy mohlo prohloubit spolupráci států B9. "A celkově přispěje k posílení bezpečnosti v Evropě," řekl. Bidenovu návštěvu v Kyjevě a ve Varšavě pokládá za důležitý signál z hlediska odhodlání udělat vše pro posílení evropské bezpečnosti.

Podpora Ukrajiny bude hlavním tématem Fialovy cesty do Polska, probere ji i na bilaterálním jednání se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým. Mluvit budou také o energetice či dopravní infrastruktuře, doplnil Fiala.