Česko a Bavorsko pojí podle bavorského premiéra Södera úzké přátelství

Řezno (Německo) - Bavorsko s Českou republikou i přes složitou historii pojí úzké přátelství. Dnes to na výjezdním zasedání bavorské vlády v Řezně řekl bavorský premiér Markus Söder svému českému kolegovi Petru Fialovi. Ten se jako první český premiér spolu s ministrem kultury Martinem Baxou zúčastnil jednání bavorského vládního kabinetu, což Söder v úvodním proslovu připomenul.

"Bavorsko s Českem pojí úzké přátelství," řekl Söder, který vzájemné vazby s ohledem na složitou historii označil za obdivuhodné. Připomenul, že vztahy mezi oběma zeměmi v minulosti narušily nacistický režim v Německu a následný odsun sudetských Němců z tehdejšího Československa po konci druhé světové války.

Söder řekl, že obyvatele Česka a Bavorska spojuje kuchyně, podobná mentalita a také kultura. A právě dnešní slavnostní zahájení bavorsko-české zemské výstavy nazvané Baroko! Bavorsko a Čechy v řezenském Domě bavorských dějin se stalo příležitostí pro setkání Fialy se Söderem a pro výjezdní zasedání bavorské vlády v Řezně, na které byl český premiér pozván. "Je pro mě velká čest, že jste dnes tady," řekl Söder Fialovi.

Ještě před dopoledním zasedání bavorské vlády měl Fiala příležitost ke krátkému bilaterálnímu jednání se Söderem. Fiala jednal osobně s bavorským premiérem také loni v červenci, kdy Södera přivítal v Praze. Tehdy spolu oba premiéři hovořili o modernizaci železničního spojení mezi Prahou a Mnichovem nebo o prioritním budování mobilních sítí páté generace (5G).

Zatímco do Bavorska přijel Fiala ve funkci premiéra poprvé, Berlín navštívil od nástupu do funkce na konci roku 2021 už třikrát. Poprvé se tak stalo loni v květnu, kdy jednal se německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a kancléřem Olafem Scholzem. O měsíc později pak vystoupil s projevem na výroční akci Východního výboru německého hospodářství (OA), což je svaz předních podniků podporující hospodářské vztahy Německa se střední a východní Evropou. Letos v lednu byl v Berlíně potřetí, a to na hospodářské konferenci WELT Economic Summit. Na okraj této konference se setkal se Scholzem, tématem jednání byla obranná a energetická spolupráce.

Se Söderem již jednal český prezident Petr Pavel. Pavel se v únoru krátce po svém zvolení ještě před inaugurací zúčastnil Mnichovské bezpečnostní konference, což využil mimo jiné ke schůzce se Söderem. Oba se dohodli, že se setkají v květnu v bavorském Selbu v rámci bavorsko-českých oslav. Ty u příležitosti bavorsko-českých týdnů přátelství potrvají 12 týdnů od 19. května do 6. srpna. Akce se koná jako symbol dosavadních úspěchů přeshraničního rozvoje regionů Bavorska a Česka, naplánovány jsou kulturní události na obou stranách hranice.