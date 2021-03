Českému trhu práce pomáhají podle ekonomů vládní programy

Praha - Situaci na českém trhu práce pomáhají stabilizovat vládní podpůrné programy. I když v dalších měsících nezaměstnanost asi poroste, nebude to výrazný skok, protože vláda zřejmě bude trh práce nadále podporovat, mimo jiné kvůli blížícím se podzimním volbám do Poslanecké sněmovny. Navíc proti sobě budou působit dva protichůdné faktory, a to nástup sezonních prací snižující nezaměstnanost a ekonomická omezení kvůli pandemii. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK.

Nezaměstnanost v Česku v únoru zůstala na lednových 4,3 procenta. V evidenci úřadů práce bylo 311.463 zájemců o zaměstnání, uvedla dnes na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní nezaměstnanost v ČR tak zůstává na nejnižších číslech v Evropské unii. Podle čtvrtečních údajů Eurostatu Česko přišlo o pozici země s nejnižší nezaměstnaností, v EU ji předstihlo Polsko.

"Další vývoj nezaměstnanosti bude záviset kromě vládních programů i na tom, jak rychle se začne ekonomika zotavovat z restrikcí a pandemií v druhé polovině roku. Prozatím předpokládáme, že podíl nezaměstnaných osob letos vzroste z 3,6 procenta roku 2020 na 4,4 procenta," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Dále upozornil, že panují rozdílné názory na to, k jak výraznému růstu nezaměstnanosti v letošním roce dojde s ohledem na další vývoj pandemie a vládních programů. "Vzhledem k volebnímu roku se však lze domnívat, že se vláda bude snažit růst nezaměstnanosti brzdit podpůrnými programy," dodal.

Podle ekonomky investiční skupina LOGeco Jany Mückové je zatím podíl nezaměstnaných stále velmi nízký. "Zaměstnance drží v práci různé druhy státní podpory pro podnikatele. I když už je státní kasa po loňských výběrech prázdná, obří stimuly pro podporu zaměstnanosti budou pokračovat po celý letošní rok, protože si vláda nemůže před volbami dovolit skokový nárůst nezaměstnanosti. Udržet takto nízká čísla nás bude stát ještě hodně peněz," uvedla.

Zároveň budou podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška následující měsíce na trhu práce ve znamení dvou protichůdných tendencí. "Na jednu stranu dojde k rozjezdu sezonních prací, což tradičně počet nezaměstnaných snižuje. Na druhou stranu zřejmě zasáhne nepříznivá epidemická situace, která bude postupně vyčerpávat finanční zdroje i trpělivost řady podnikatelů v zavřených provozovnách," uvedl.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč celkově v dalších měsících očekává postupný nárůst nezaměstnanosti. "Vládní opatření na podporu zaměstnanosti by ale měla i nadále sloužit coby tlumič bránící výraznější eskalaci růstu nezaměstnanosti v české ekonomice," uvedl.

I podle něj v dalších měsících budou proti sobě působit protichůdné faktory. "Na jedné straně nástup jara obvykle znamená pokles nezaměstnanosti díky nástupu sezonních prací v zemědělství či stavebnictví, zároveň se ale může projevovat nepříznivý dopad uzávěrek souvisejících s pandemií na zaměstnanost ve službách a maloobchodu," upozornil. Podle něj může nezaměstnanost na přelomu jara a léta dočasně stoupnout i nad pět procent.

Následně by podle ekonomů mohl počet nezaměstnaných klesat díky očekávanému oživení ekonomiky po uvolnění pandemických opatření. Vše ale bude záležet na na úspěšnosti očkování a zvládnutí pandemie, upozorňují dlouhodobě ekonomové.